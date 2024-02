Terceiro filho de Virginia ganha número de seguidores surpreendente; confira

À espera de José Leonardo, Virginia Fonseca e Zé Felipe criaram um perfil no Instagram para compartilhar a rotina do bebê

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe ainda não nasceu, mas já é tão famoso quanto os pais! Na última terça-feira, 20, os papais corujas realizaram um chá revelação e anunciaram que estão à espera do primeiro menino, José Leonardo.

Trilhando o caminho do bebê nas redes sociais, a influenciadora digital criou um perfil no Instagram para compartilhar detalhes de sua gestação até o nascimento do pequeno. Atualmente, José Leonardo já conta com mais de 850 mil seguidores e, em breve, deve somar 1 milhão de internautas na página.

O nome do herdeiro, inclusive, foi escolhido pelos famosos em forma de homenagem ao pai, José Felipe, e ao avô, o cantor Leonardo. Virginia Fonseca e o artista já são pais de duas meninas: Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um.

As pequenas também possuem um perfil nas redes sociais e somam mais de 7 milhões de seguidores. A influenciadora, por sua vez, possui 46 milhões de fãs em seu Instagram, enquanto Zé Felipe soma mais de 26 milhões.

Grávida de dois meses, Virginia Fonseca deve dar à luz em setembro de 2024. A informação foi revelada na web pela própria mamãe, onde contou aos seguidores que o bebê será do signo de virgem.

Nesta semana, ela ainda confessou que tem planos de aumentar a família. "Então, gente: a meta é 4. Mas pode ser que eu pare em 3, pode ser que eu tenha mais que 4. Mas a meta é 4. Então, sim, eu pretendo ter mais um depois do José. Vou falar com vocês agora: ganhei neném e falo... Não quero. Só que depois passa um ano e me dá vontade de engravidar de novo", declarou ela.

Emoção em família

O cantor Leonardo e a esposa, Poliana Rocha, estão deslumbrantes desde que descobriram que serão avós de um menino! Na última terça-feira, 20, Virginia Fonseca e Zé Felipe realizaram um chá revelação e confirmaram que estão à espera do primeiro herdeiro homem.

Após a celebração em família, Poliana usou as redes sociais para compartilhar alguns registros do momento especial. Em seu Instagram, a mãe do cantor Zé Felipe revelou qual foi a reação do marido ao saber o sexo do bebê.

"Muito feliz, muito agradecida a Deus. Agora [vem] o José Leonardo, olha que coisa boa. O Leo ficou emocionado, chorou tanto", contou a influenciadora digital, esbanjando felicidade. Zé e Virginia escolheram o nome do terceiro filho em homenagem ao artista sertanejo.