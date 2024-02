Terceiro filho de Virginia Fonseca já tem perfil no Instagram. Saiba o número de seguidores

Apenas um dia após descobrir o sexo do terceiro filho, Virginia Fonseca já criou perfil nas redes sociais para o bebê e o número de seguidores não para de crescer

Grávida pela terceira vez, a influenciadora digital Virginia Fonseca já está trilhando o caminho do seu bebê nas redes sociais. Apenas um dia após descobrir que vai ter um menino, ela criou um perfil no Instagram para a criança que ainda nem nasceu e o número de seguidores na página já impressiona.

O bebê vai se chamar José Leonardo e o perfil dele no Instagram é: @zeleonardo . A página já tem mais de 441 mil seguidores e o número não para de crescer. A perfil só tem um álbum de fotos do chá revelação do bebê, que aconteceu no final da tarde de terça-feira, 21.

“Assim como as Marias, eu também fiz um Instagram para ele. Lá, vou postar ultrassom e tudo, né? Roupinhas, quartinho, tudo, tudo dele. Vocês têm noção que eu vou ter que comprar tudo pro Zé, não ter como reaproveitar nada. Se fosse outra Maria, dava para reaproveitar as mesmas coisas”, contou ela.

Virginia é casada com o cantor Zé Felipe. Os dois já são pais de Maria Alice e Maria Flor.

Emoção da família

Leonardo e Poliana Rocha não seguraram a emoção ao descobrirem que serão avós de um menino. Virginia Fonseca e Zé Felipe estão à espera do terceiro filho, e nesta terça-feira, 20, eles fizeram um chá revelação para saber o sexo do bebê.

Após o anúncio de que o casal teria um menino, que se chamará José Leonardo, o cantor sertanejo e a esposa caíram no choro. No Instagram, Leonardo postou algumas fotos em que aparece bastante emocionado, e parabenizou o filho e a nora.

"José Leonardo! Parabéns, Zé Felipe e Virginia", escreveu o artista, que usou uma camisa branca e uma calça escura no chá revelação luxuoso do neto. Poliana, que optou por um vestido de crochê branco, também celebrou a novidade. "Muita emoção!!!! Venha José Leonardo, seus avós te esperam com muito amor", declarou.