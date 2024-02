Quarto filho? Virginia já tem planos para aumentar a família novamente: “Meta”

Grávida do terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca fala sobre possibilidade de aumentar a família e revela vontade de engravidar novamente

Atualmente grávida do terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca surpreendeu ao revelar seus planos para aumentar a família novamente. Na noite da última quarta-feira, 21, a influenciadora digital abriu o coração com seus seguidores sobre a expectativa para a chegada do novo membro da família e revelou sua ‘meta’ de engravidar mais uma vez.

Através de seu canal no YouTube, Virginia falou sobre o sexo de seu terceiro filho. No início da semana, ela organizou um chá revelação e descobriu que será um menino, o pequeno José Leonardo. "Estou muito empolgada, minha ficha não caiu. Estou muito feliz, espero que venha com muita saúde", compartilhou emocionada.

Na sequência, a nora de Leonardo revelou que sentiu muitas diferenças em relação às gestações anteriores, já que seu corpo mudou bastante. Virginia também compartilhou que a barriga já está começando a aparecer e, por fim, confessou que essa não deve ser sua última gestação e que a família pode aumentar novamente.

Durante o vídeo, a influenciadora explicou que não pretende fechar a fábrica de bebês tão cedo: “Então, gente, a meta é ter quatro. Pode ser que eu pare em três ou pode ser que eu tenha mais que quatro. Mas a meta é quatro”, disse Virginia, que já é mãe de duas meninas, Maria Alice, de dois aninhos, e Maria Flor, que tem apenas um.

No entanto, a loira destacou que depende do momento: “Isso muda muito rápido. Agora eu posso estar falando para vocês que eu quero quatro, depois falar ‘não acabou, acabou, acabou’. Aí passa um tempo, eu vou e fico com vontade de engravidar. Um ano é muito assim, é muito tempo. Para mim, um ano é muito tempo”, explicou.

Virginia ainda lembrou que começou a se relacionar com Zé Felipe e, em menos de um mês, já estava morando junto com o namorado. Além disso, ela também pontuou ter engravidado durante o primeiro ano do relacionamento. Por fim, a influenciadora confirmou ter vontade de engravidar novamente e que a chegada do quarto herdeiro está nos planos da família.

Quando o terceiro filho da Virginia Fonseca vai nascer?

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou seus fãs nos últimos meses ao anunciar que está grávida pela terceira vez. Ela e o marido, o cantor Zé Felipe, vão ter um menino, que vai receber o nome de José Leonardo em homenagem ao pai e ao avô. Inclusive, eles já revelaram qual é a previsão para o nascimento da criança.