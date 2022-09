Sthefany Brito posta cliques fofos do filho com Kayky Brito e web compara: ''Cópia do tio"

Atriz Sthefany Brito mostra o filho, Antonio Enrico, em momento de diversão com o tio, Kayky Brito, e fãs destacam a semelhança entre eles

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 10h10 - Atualizado às 10h40

A atriz Sthefany Brito (35) encheu seu feed de amor ao compartilhar fotos encantadoras do herdeiro com o tio, Kayky Brito (33)!

Nas redes sociais, a mamãe coruja mostrou o herdeiro Antonio Enrico, de um aninho, fruto do relacionamento da atriz com Igor Raschkovsky, se divertindo com o tio. Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram na quarta-feira, 22, o bebê esbanjou fofura e simpatia ao posar sorridente com o ator.

"Alguém tá bem felizinho matando a saudade do KAKA @kayky.brito", escreveu Sthefany na legenda da postagem.

Os seguidores se surpreenderam com a semelhança entre o tio e sobrinho. "Pariu seu irmão né!? Kkkkk", brincou Milena Toscano. "Amo vocês", declarou Dudu Azevedo. "Passou raiva com ele na gravidez? Pq não é possível ter nascido tão parecido hahahaha família mais linda ", "É a xerox autenticada do tio", "Cópia reduzida e autenticada (por autenticidade)", "Cópia do tio", "Se for ter um remake de O beijo do vampiro já sabemos quem vai pegar o papel. É igualzinho", compararam os internautas.

Sthefany começou a namorar Igor em 2011 e se casaram em 2018. Antonio Enrico veio ao mundo em novembro de 2020.

Confira as fotos do filho de Sthefany Brito com Kayky Brito:

Sthefany Brito curte passeio romântico com o marido

Em agosto, Sthefany Brito aproveitou dias de descanso em clima de romance na companhia do marido, Igor Raschkovsky, pela Europa! Curtindo viagem para a Itália com o amado, a artista publicou registros em seu feed no Instagram de passeio de barco ao lado do empresário, com quem é casada desde 2018.

Nas imagens, os dois surgiram trocando beijos e carinhos e admirando a vista pelos canais da cidade. "Num dos meus lugares preferidos nesse mundo… do lado dele!", se declarou Sthefany.

