Sthefany Brito curte passeio romântico na Itália com o marido

Atriz Sthefany Brito compartilha fotos de passeios durante viagem romântica com o marido, Igor Raschkovsky, em Veneza, na Itália

A atriz Sthefany Brito (35) está aproveitando dias de descanso em clima de romance na companhia do marido, Igor Raschkovsky, pela Europa!

Curtindo viagem para a Itália com o amado, com quem tem um filho, o pequeno Antonio Enrico, de um aninho, a artista publicou registros em seu feed no Instagram de passeio de barco ao lado do empresário, com quem é casada desde 2018.

Nas imagens, publicadas nesta quinta-feira, 04, os dois surgiram trocando beijos e carinhos e admirando a vista pelos canais da cidade.

"Num dos meus lugares preferidos nesse mundo… do lado dele!", se derreteu Sthefany na legenda.

Na sequência, ela compartilhou uma sequência de fotos em sua primeira visita às ilhas de Murano, Torcello e Burano: "Confesso que só tinha ouvido falar de Murano e óbvio pela tradição da arte (incrível) que fazem com vidro. A cidade é pequena e uma graça. De lá uma passadinha na minúscula Torcello, (minúscula mesmo, já que tem só 13 habitantes!) que é um charme e vale super a pena a visita! E depois Burano, que ganhou meu coração! As casinhas todas coloridas, cidadezinha linda com centrinho super charmoso e pra variar a comida deliciooooooosa (Itália né? Qualquer “buraco” você come suuuper bem!)".

Sthefany Brito faz declaração para o marido

Recentemente, Sthefany Brito usou as redes sociais para se declarar para o marido e celebrar a linda família que construíram! A atriz compartilhou um vídeo em que aparece refletindo sobre as escolhas que fez na vida. "Melhor escolha que já fiz nessa vida todinha! Claro que um anel é só um símbolo, mas a escolha é diária e fruto disso é nossa família que nem nos meus melhores sonhos imaginei tão linda, feliz e barulhenta @igormraschkovsky Te amo!", disse.

