Simone Mendes flagra tombo da filha e surpreende com reação: ''Bebeu o que?''

Cantora Simone Mendes gravou a filha Zaya aprontando em sua mansão e divertiu com momento inusitado

Redação Publicado em 30/08/2022, às 11h44

A cantora Simone Mendes (38) resolveu gravar nesta terça-feira, 30, a filha caçula, Zaya (1), aprontando em uma das salas de sua mansão e acabou flagrando um tombo da pequena.

Após aparecer contando que está com o dia cheio de reuniões para planejar seus shows de carreira solo, a artista sertaneja sentou para acompanhar a herdeira brincando de apertar os botões dos aparelhos eletrônicos.

"Isso desregula muito bem, liga e desliga toda hora, oh que bacana, deixa eu vê mamãe, Zaya hey bebê", disse Simone para a filha que saiu andando e logo caiu. "Oh meu deus do céu", exclamou a cantora.

O esposo Kaká Diniz (37) logo divertiu com seu comentário. "Embriagou minha filha, bebeu o que? Quantas pingas tomou?", brincou ao ver que o tombo não foi nada e que a herdeira levantou logo em seguida para correr. Por fim, a famosa disse: "Jesus de Nazaré protege e guarde".

Simone se pronuncia sobre seguir carreira gospel

A cantora Simone Mendes se pronunciou recentemente na rede social sobre qual estilo musical adotará para sua carreira solo após o anúncio do fim da dupla com a irmã, Simaria Mendes (40).

Nos stories, a artista sertaneja comentou sobre as matérias que tem visto sobre ela começar a cantar o estilo Gospel. Em vários vídeos, a esposa de Kaká Diniz explicou o motivo de isso não ser verdade e quais serão os próximos passos de sua carreira.

"Eu andei lendo, umas matérias falando que iria seguir carreira gospel, veja: todo mundo sabe que eu sou cristã, minha família, marido, há muitos anos, 20 anos, mas eu ainda não vou seguir gospel, porque ainda não é tempo, ainda não é tempo de fazer o gospel", começou dizendo.

