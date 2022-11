Simone Mendes curte dia na piscina com a filha caçula, Zaya: "A boneca mais sapeca"

A cantora Simone Mendes encantou os seguidores ao postar um clique na piscina com a filha caçula

Simone Mendes (38) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um clique encantado com a filha caçula, Zaya, de 1 ano e 9 meses.

No clique publicado no feed do Instagram na manhã deste domingo, 27, a cantora sertaneja aparece se divertindo com a herdeira na piscina.

Ao mostrar o momento de curtição, ela se derreteu pela pequena. "A boneca mais sapeca da mamãe! @zayadiniz", se derreteu a mamãe coruja, acrescentando um emoji de coração. Além de Zaya, Simone também é mãe de Henry, que está com 8 anos. Os dois são fruto de seu casamento com o empresário Kaká Diniz (37).

Os fãs ficaram encantados com a foto sorridente de Zaya. "Perfeitas", disse uma seguidora. "Que coisa mais linda", escreveu outra. "O sorriso mais lindo do mundo", afirmou uma internauta. "Duas lindas. Que Deus abençoe sua família", falou uma fã.

Confira a foto de Simone com a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Noite tensa com a filha

Na última terça-feira, 22, Simone surgiu abatida nas redes sociais após passar a noite em claro para cuidar da filha, Zaya, que estava doente. A pequena ficou gripada e preocupou a mamãe. "A noite hoje foi tensa, hein. Afinal de contas, a Zaya está gripada e tossindo bastante. Quando ela tosse, acorda, e a mamãe ali, colada. Era umas 7h quando ela acordou e não conseguiu dormir de fato. Mesmo passando a madrugada toda acordando", detalhou.

