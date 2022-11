Simone Mendes surge abatida e relata noite tensa com filha doente: "Não dormiu"

Simone Mendes surge abatida após noite em claro e dá detalhes do estado de saúde da filha

A cantora Simone Mendes (38) surgiu abatida nas redes sociais nesta terça-feira, 22, após passar a noite em claro para cuidar da filha Zaya (01), que está doente. A pequena ficou gripada e preocupou a mamãe.

"A noite hoje foi tensa, hein. Afinal de contas, a Zaya está gripada e tossindo bastante. Quando ela tosse, acorda, e a mamãe ali, colada. Era umas 7h quando ela acordou e não conseguiu dormir de fato. Mesmo passando a madrugada toda acordando", detalhou ela nos stories de seu perfil no Instagram.

Apesar do perrengue, Simone já conseguiu ajuda médica para a herdeira. "Vou levá-la ao médico, e vai dar certo", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Simone Mendes brilha no lançamento oficial de sua carreira solo

Simone Mendes está oficialmente em sua carreira solo. Depois de encerrar a carreira em dupla com a irmã, Simaria, ela fez o seu show de estreia durante o Caldas Country Festival na noite do último domingo, 13.

A estrela agitou uma multidão com seus sucessos e também já lançou uma música de sua carreira solo. Para a ocasião, Simone escolheu um macacão justo ao corpo, com direito a franjas nas mangas e muito brilho. A peça destacou a beleza da artista, que estava com um sorrisão no rosto durante o show.

Nas últimas semanas, a cantora ficou surpresa ao se deparar com a notícia de que um perfil fake nas redes sociais enganou um homem. O perfil fingiu ser a artista para o homem, que se dizia apaixonado e até se separou da esposa para ficar com a cantora. Porém, tudo não passou de uma armação do perfil fake. Ao ver as notícias circulando na internet, Simone reagiu nas redes sociais.

Por fim, ela mandou um recado: "Esse Instagram, que usa minha imagem para ficar se passando por mim e criar situações absurdas como essas, aguarde! Vai dar ruim pra tu! Eu não tenho um dia de paz, me evite".