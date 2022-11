Simone Mendes brilha no lançamento oficial de sua carreira solo

Simone Mendes usa look rosa e justo ao corpo ao fazer a estreia oficial de sua carreira solo após o fim da dupla com a irmã, Simaria

A cantora Simone Mendes (38) está oficialmente em sua carreira solo! Depois de encerrar a carreira em dupla com a irmã, Simaria, ela fez o seu show de estreia durante o Caldas Country Festival na noite do último domingo, 13.

A estrela agitou uma multidão com seus sucessos e também já lançou uma música de sua carreira solo. Para a ocasião, Simone escolheu um macacão justo ao corpo, com direito a franjas nas mangas e muito brilho. O modelito destacou a beleza da artista, que estava com um sorrisão no rosto durante o show.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Simone Mendes descobre perfil fake que enganou um homem

Nas últimas semanas, a cantora Simone Mendes (38) ficou surpresa ao se deparar com a notícia de que um perfil fake nas redes sociais enganou um homem. O perfil fingiu ser a artista para o homem, que se dizia apaixonado e até se separou da esposa para ficar com a cantora. Porém, tudo não passou de uma armação do perfil fake. Ao ver as notícias circulando na internet, Simone reagiu nas redes sociais.

"Estava vendo as matérias do caso de um homem que deixou a mulher dele, casamento de 13 anos, por conta de um Instagram fake se passando por mim. O instagram fake dizia que eu ia me separar em dezembro para ficar com esse rapaz. Me evite, me ignore, me economize", disse ela, e completou: "Miga tem uma parte boa nessa história, você descobriu que ele não vale nada. Ai é bom, porque você já não perde mais tempo com essa pessoa".

Por fim, a cantora mandou um recado: "Esse Instagram, que usa minha imagem para ficar se passando por mim e criar situações absurdas como essas, aguarde! Vai dar ruim pra tu! Eu não tenho um dia de paz, me evite".