Sertanejo Cristiano dorme agarrado ao filho após milagre: "Aconchego"

Sertanejo Cristiano dorme agarrado ao filho recém-nascido em momento comovente; veja

O cantor sertanejo Cristiano emocionou seus seguidores ao publicar fotos inéditas ao lado do filho recém-nascido, o lindíssimo Gabriel. Em duas fotos nas redes sociais, ele exibiu o rostinho do herdeiro e comoveu os seguidores.

Em um dos cliques, o pequeno surge com um macacão azul bem estiloso. No outro, aparece com uma roupinha confortável enquanto dorme coladinho ao papai na cama. "No aconchego", disse a esposa do cantor, Paula Vaccari. Foi ela quem compartilhou a foto.

Nesta semana, o cantor surpreendeu os fãs ao revelar que o menino terá que passar por cirurgia. Após receber alta do hospital, o casal contou qual problema foi diagnosticado no pequeno e disse que ele terá uma longa batalha pela frente.

“Há 3 meses atrás, nosso filho, desde a barriga da sua mamãe foi diagnosticado com Tetralogia de Fallot. Aquilo foi um choque, me perdi completamente, o medo dominou meu corpo, mente e alma. Pensar na possibilidade de perder meu filho, chorei muitas noites sozinho, só eu e Deus. Eu tinha que ser forte e estar forte para passar segurança à minha esposa, minha família, mas sabe de onde veio tanta força? De Deus”, começou contando o sertanejo na legenda da postagem.

Veja:

Miguel!

Foi nesta última sexta-feira, 2, que Cristiano anunciou o nascimento do seu terceiro filho com a esposa Paula. O cantor publicou uma foto do bebê em uma incubadora com uma legenda emocionante.

Assim como nesta publicação mais recente, o sertanejo comentou sobre a mudança de nome do bebê, que se chamaria Bernardo. "Você ainda terá algumas batalhas pra enfrentar na sua vida, mas uma coisa é certa; você terá seu pai, seus irmãos e sua mãe, mais fortes do que nunca, e principalmente, nunca se esqueça, você é filho amado de Deus, consagrado ao poderoso São Miguel Arcanjo”, escreveu.