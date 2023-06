Batalha pela vida: filho de Cristiano é 'milagre' e mudou de nome após ser consagrado

Filho de Cristiano, da dupla com Zé Neto, nasceu nesta sexta-feira (2); gravidez foi de muita garra para os papais

Filho do cantor sertanejo Cristiano, o pequeno Miguel veio ao mundo nesta sexta-feira, 2. A chegada do bebê emocionou os fãs, já que o casal recebeu notícias difíceis durante a gestação. Ele enfrenta um problema cardíaco e deve seguir recebendo atendimento médico especializado.

Nas redes sociais, o marido de Paula Vaccari desabafou. "Você despertou toda a fé que havia sido enfraquecida no meu coração, sua vida é um privilégio pra nós! Hoje você venceu uma batalha, o seu primeiro milagre, prometido por Deus, se cumpriu", escreveu ele.

O sertanejo também esclareceu que a luta do pequeno está apenas começando. "Você ainda terá algumas batalhas pra enfrentar na sua vida, mas uma coisa é certa; você terá seu pai, seus irmãos e sua mãe, mais fortes do que nunca, e principalmente, nunca se esqueça, você é filho amado de Deus, consagrado ao poderoso São Miguel Arcanjo", declarou.

Durante a gravidez, o casal chegou a mudar o nome do filho após a descoberta do problema de saúde. Ele se chamaria Bernardo, mas o nome foi mudado para Miguel após uma promessa do casal. Ele é casado com a influenciadora e empresária Paula Vaccari.

Nas redes sociais, seguidores estão deixando mensagens emocionantes. "Ele vai vencer, e logo logo estará em casa brincando e sendo amado por todos", disse um fã. "Sairão daí com mais um testemunho, mais um milagre, mais uma experiência com Ele. Não é apenas uma questão de fé, mas de propósito", escreveu outro. "Que Deus abençoe muito a vidinha do Miguel", disse outro.

Veja o post:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano (@crisznec)

A gravidez foi anunciada pelo casal em outubro de 2022 com posts nas redes sociais. Em uma sequência de cliques, Cristiano, Paula Vaccari, e os filhos sorriem empolgados com a chegada de um neném para a família. Os papais se abraçam, enquanto as crianças seguram balões dourados com os números 1 e 2. O de número 3 está na mão do cantor, indicando a chegada do terceiro herdeiro.

"Sabe aquele amor que se multiplica? Triplicou. Mais uma criança, mais uma vida, um filho, uma benção chegando nas nossas vidas. Papai, mamãe e os seus irmãos já te amam muito. Que você venha com muita saúde, porque felicidade você já trouxe demais", escreveu o cantor em referência à sua música, Mulher Maravilha. Paula disse em sua publicação: "Sim, estamos grávidos e felizes com mais essa benção. Te amo Cristiano e amo nossa família".