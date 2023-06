Sertanejo Cristiano celebra o nascimento do terceiro filho, Miguel

Sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, mostra o filho recém-nascido na encubadora após o nascimento: 'Você se tornou um guerreiro'

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, já é pai pela terceira vez! Ele anunciou o nascimento de Miguel, fruto do casamento com Paula Vaccari, e mostrou a primeira foto do recém-nascido. O bebê apareceu tranquilo em uma encubadora e o papai contou que ele é um guerreiro desde a barriga da mãe.

"Meu filho, desde o ventre da sua mãe, você se tornou um guerreiro e um professor, mesmo antes de nascer, você nos ensinou tanto, nos ensinou que não existe, “Ninguém como Deus”. Você despertou toda a fé que havia sido enfraquecida no meu coração, sua vida é um privilégio pra nós! Hoje você venceu uma batalha, o seu primeiro milagre, prometido por Deus, se cumpriu", disse ele.

E completou: "Você ainda terá algumas batalhas pra enfrentar na sua vida, mas uma coisa é certa; você terá seu pai, seus irmãos e sua mãe, mais fortes do que nunca, e principalmente, nunca se esqueça, você é filho amado de Deus, consagrado ao poderoso São Miguel Arcanjo, seu protetor, aquele que Deus me enviou pra dizer que tudo ficará bem! Jesus já está restaurando seu coração meu filho! Seja bem vindo, obrigado por tanto, em tão pouco tempo! Sua família está aqui com você, por todo o sempre, juntos até o céu. Miguel, Quem como Deus? NINGUÉM COMO DEUS".

O bebê nasceu com um problema no coração, mas a família ainda não revelou os detalhes. Cristiano também é pai de Pietra e Cristiano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano (@crisznec)

A gravidez foi anunciada pelo casal em outubro de 2022 com posts nas redes sociais. Em uma sequência de cliques, Cristiano, Paula Vaccari, e os filhos sorriem empolgados com a chegada de um neném para a família. Os papais se abraçam, enquanto as crianças seguram balões dourados com os números 1 e 2. O de número 3 está na mão do cantor, indicando a chegada do terceiro herdeiro.

"Sabe aquele amor que se multiplica? Triplicou. Mais uma criança, mais uma vida, um filho, uma benção chegando nas nossas vidas. Papai, mamãe e os seus irmãos ja te amam muito. Que você venha com muita saúde, porque felicidade você já trouxe demais", escreveu o cantor em referência à sua música, Mulher Maravilha. Paula disse em sua publicação: "Sim, estamos grávidos e felizes com mais essa benção. Te amo Cristiano e amo nossa família".