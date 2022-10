Cristiano, da dupla com Zé Neto, será pai pela terceira vez e esposa exibe a barriga

Cristiano anunciou a novidade nas redes sociais, ao lado da esposa e dos dois filhos do casal

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 11h25 - Atualizado às 12h37

O cantor sertanejo Cristiano (33) da dupla com Zé Neto, e sua esposa, Paula Vaccari (34), estão aguardando a chegada de mais um filho, o terceiro do casal. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 26, por meio de uma postagem no Instagram de cada um deles. Eles também são pais de Pietra (05) e Cristiano (02), nome artístico do pai, que na verdade se chama Irineu.

Para contar a linda novidade, o sertanejo recrutou o time completo. Em uma sequência de cliques, Cristiano, Paula Vaccari, e os filhos sorriem empolgados com a chegada de um neném para a família. Os papais se abraçam, enquanto as crianças seguram balões dourados com os números 1 e 2. O de número 3 está na mão do cantor, indicando a chegada do terceiro herdeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Vaccari (@paulavaccari)

"Sabe aquele amor que se multiplica? Triplicou. Mais uma criança, mais uma vida, um filho, uma benção chegando nas nossas vidas. Papai, mamãe e os seus irmãos ja te amam muito. Que você venha com muita saúde, porque felicidade você já trouxe demais", escreveu o cantor em referência à sua música, Mulher Maravilha. Paula disse em sua publicação: "Sim, estamos grávidos e felizes com mais essa benção. Te amo Cristiano e amo nossa família".

Não demorou para o casal receber muitas mensagens parabenizando pela família ter aumentado, novamente. “Deus abençoe vocês cinco agora”, desejou um internauta. Outro disse: “Parabéns! Que venha com saúde”. Uma seguidora ficou empolgada: “Ai, meu Deus. Parabéns, ansiosa já!”. E ainda outra respondeu: “Que amor, toda felicidade do mundo a vocês”.

Detalhes da gravidez

Em nota, Paula contou que levou um susto com o resultado positivo do exame de gravidez, mas “a alegria do Irineu (Cristiano) e das crianças já acalmou de imediato”. Os filhos do casal também comemoraram a vinda do/a mais novo/a integrante da família.

“Eu pedi muito a Deus por mais uma criança, sinto saudades daquele cheirinho, do som da respiração do recém-nascido. O tempo passou tão depressa, ainda estamos cheios de saúde e disposição, por que não um terceiro filho para aumentar ainda mais as malas na hora de viajar?”, brincou Cristiano.

Menino ou menina?

Por enquanto, o casal não revelou se o caçula será um menino ou uma menina. Paula Vaccari está na 8ª semana da gestação, o que equivale ao segundo mês. Nas redes sociais, ela divide com os fãs muitos momentos de diversão em família. Mas, também compartilha os perrengues da maternidade tão comuns na vida das mamães.