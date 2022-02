Cristiano, da dupla com Zé Neto, reuniu alguns familiares e amigos para celebrar a chegada dos 2 aninhos do filho, Cristiano

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 12h42

Na noite da última quarta-feira, 23, aconteceu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, a festinha de 2 anos de Cristiano, filho caçula de Cristiano (33), da dupla com Zé Neto(32), e Paula Vaccari (34).

A celebração intimista, que contou apenas com alguns familiares e amigos, foi realizada em um buffet da cidade e teve como tema Homem-Aranha, um dos personagens preferidos do pequeno.

A decoração ficou nas mãos de Daniela Raduan, que caprichou nas referências ao super-herói, com um bolo decorado, muitas bexigas coloridas e até um grande banner com a cara do personagem.

O pequeno curtiu muito o evento na companhia dos papais, da irmã, Pietra (4) e dos amiguinhos, José (4) e Angelina (1), filhos de Zé e Natália Toscano (30), além da presença de um Homem-Aranha de verdade, que animou a festa.

Cristiano brinca com a escolha do tema da festa!

Em suas redes sociais, Cristiano ainda aproveitou para fazer uma brincadeira com o herdeiro.

O sertanejo revelou que seu herói favorito é, na verdade, o Batman e escolheu vestir uma camiseta do personagem durante a festa do pequeno.

Ele fez um registro do momento e se divertiu na legenda dizendo: "Gosto não se discute, eu respeito seu gosto pelo homem aranha filho, mas não concordo!"

Confira alguns cliques da festinha de 2 anos do filho de Cristiano, da dupla com Zé Neto:

Cristiano, da dupla com Zé Neto, celebra chegada dos 2 anos do filho com festa intimista. Crédito: Divulgação

Cristiano, da dupla com Zé Neto, celebra chegada dos 2 anos do filho com festa intimista. Crédito: Divulgação

Cristiano, da dupla com Zé Neto, celebra chegada dos 2 anos do filho com festa intimista. Crédito: Divulgação

Cristiano, da dupla com Zé Neto, celebra chegada dos 2 anos do filho com festa intimista. Crédito: Divulgação

Cristiano, da dupla com Zé Neto, celebra chegada dos 2 anos do filho com festa intimista. Crédito: Divulgação

Cristiano, da dupla com Zé Neto, celebra chegada dos 2 anos do filho com festa intimista. Crédito: Divulgação

Cristiano, da dupla com Zé Neto, celebra chegada dos 2 anos do filho com festa intimista. Crédito: Divulgação

Cristiano, da dupla com Zé Neto, celebra chegada dos 2 anos do filho com festa intimista. Crédito: Divulgação