Cristiano atualiza estado de saúde do filho recém-nascido e anuncia cirurgia: “Já deu certo”

O cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, atualizou o estado de saúde do seu filho recém-nascido e revelou que o menino passará por cirurgia

Neste sábado, 3, Cristiano emocionou seus seguidores ao dar atualizações em seu Instagram sobre o estado de saúde de seu filho recém-nascido. O cantor ainda surpreendeu os fãs ao revelar que o menino terá que passar por cirurgia.

A dupla de Zé Neto postou uma foto ao lado da esposa Paula Vaccari em que ela segurava o filho, Miguel, no colo. Em outra foto compartilhada pelo casal, o bebê dormia no berço do hospital.

“A 3 meses atrás, nosso filho, desde a barriga da sua mamãe foi diagnosticado com Tetralogia de Fallot. Aquilo foi um choque, me perdi completamente, o medo dominou meu corpo, mente e alma. Pensar na possibilidade de perder meu filho, chorei muitas noites sozinho, só eu e Deus. Eu tinha que ser forte e estar forte para passar segurança à minha esposa, minha família, mas sabe de onde veio tanta força? De Deus”, começou contando o sertanejo na legenda da postagem.

Então, Cristiano começou a comentar sobre o estado de saúde do filho: “Miguel resolveu nascer, e desde o início sabíamos que ele ficaria na UTI, por uns 5 a 7 dias, talvez precisasse de cirurgia, antes mesmo de podermos pegar ele no colo! O cenário não era bom, mas ‘quem como Deus’ não é mesmo?”.

“ Miguel está bem, acaba de ter alta da UTI, antes mesmo das 48 horas . Seriam 5, 6, 7 dias, foram menos de 2. E o tempo que ficou lá, foi por zelo dos médicos, no qual agradeço muito, pois cada médico que cruzou o caminho do Miguel, sentia mais forte a presença de Deus”.

O cantor ainda se declarou para a esposa: “Ana Paula, eu te agradeço, por ter me ajudado a restaurar minha fé , Deus te usou muito, usou sua fé. Você foi fundamental, é intercessora dessa história, nos fortalecemos juntos, admiro sua fé. Você nunca amoleceu e sempre confiou, quando disse que ele ia se chamar Miguel, você confiou e abraçou, sem questionar. Mesmo eu sabendo o quanto você queria o nome Bernardo”.

Por fim, Cristiano revelou que mesmo com a melhora e saída da UTI, o pequeno Miguel terá que passar por cirurgia: “ Miguel tem cardiopatia congênita, ainda vai passar por cirurgia pra corrigir seu coraçãozinho . Mas quer saber? Já deu tudo certo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano (@crisznec)

Miguel!

Foi nesta última sexta-feira, 2, que Cristiano anunciou o nascimento do seu terceiro filho com a esposa Paula. O cantor publicou uma foto do bebê em uma incubadora com uma legenda emocionante.

Assim como nesta publicação mais recente, o sertanejo comentou sobre a mudança de nome do bebê, que se chamaria Bernardo. "Você ainda terá algumas batalhas pra enfrentar na sua vida, mas uma coisa é certa; você terá seu pai, seus irmãos e sua mãe, mais fortes do que nunca, e principalmente, nunca se esqueça, você é filho amado de Deus, consagrado ao poderoso São Miguel Arcanjo”, escreveu.