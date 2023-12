Separados, Arthur Aguiar e Jheny Santucci encantam com ensaio da gestação

Com o barrigão à mostra, a empresária Jheny Santucci surge radiante em ensaio fotográfico ao lado do ex-namorado, o ator Arthur Aguiar

O ator Arthur Aguiar colocou um ponto final em sua relação com a empresária Jheny Santucci no início da gestação do primeiro filho deles, Gabriel. Apesar da separação, eles mantêm uma relação amigável em prol do pequeno e até posaram juntos em um ensaio fotográfico para registrar esse momento especial em suas vidas.

Através de seu perfil oficial no Instagram na última terça-feira, 05, Jheny dividiu os bastidores do ensaio ao lado de seu ex-namorado. Eles foram até um campo para registrar as imagens em meio a natureza. Com roupas claras, eles posaram abraçados, caminhando juntos e outras poses que evidenciaram a boa relação entre os dois.

Na legenda da publicação, que foi compartilhada pela empresária, a fotógrafa responsável pelos cliques, Angélica Soares agradeceu o time e ao ex-casal: “Um spoiler de como foi nosso dia de hoje. Jheny e Arthur vão receber o Gabriel, e esse momento não poderia ser mais especial”, ela escreveu a cumplicidade entre os dois.

Nos comentários, os seguidores do antigo casal também elogiaram a postura: “Deus abençoe sempre sua família”, disse um admirador. “Vem Gabriel com muita saúde e bençãos. Apaixonada por esse ensaio”, comentou mais uma. “Se voltaram desejo felicidades ao casal”, outro teorizou sobre uma possível reconciliação.

Relembre a separação de Arthur Aguiar e Jheny Santucci:

Vale lembrar que Arthur Aguiar anunciou que colocou um ponto final em sua relação de três meses com a empresária Jheny Santucci, apenas três dias após eles anunciaram a gestação do primeiro filho. Logo após o término, a morena compartilhou um desabafo em seu perfil confessando que "não estava sendo fácil" lidar com essa situação.

Mesmo em meios aos desfaios, eles mantiveram a união em prol do bebê durante toda a gestação. Além de participar do ensaio fotográfico, Arthur acompanhou a modelo nos exames gestacionais e planejou o chá revelação. Juntos, o antigo casal irradiou felicidade ao descobrirem que estavam à espera de um menino.

Em recente entrevista ao podcast CARAS, o ator contou que sempre teve o sonho de ter mais um filho: "Se eu tivesse uma família, seria melhor, mas o que eu queria mesmo é ser pai", disse Arthur, que já é pai da pequena Sophia, de quatro anos, fruto do antigo casamento com a coach fitness e ex-influenciadora digital Maíra Cardi.