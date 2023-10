Arthur Aguiar se derrete em ultrassom do filho com a ex, Jheny Santucci: “Nosso bebê”

Separado, Arthur Aguiar acompanha a ex-namorada durante exame e exibe rostinho de seu herdeiro com Jheny Santucci

Mesmo após a separação, Arthur Aguiar está dividindo cada momento da chegada de seu herdeiro com a ex-namorada, Jheny Santucci. Nesta segunda-feira, 09, o ator usou as redes sociais para contar que acompanhou a mãe de seu bebê durante um exame de ultrassom, além de exibir o rostinho do pequeno.

Através de seu stories do Instagram, o artista se derreteu ao compartilhar um vídeo do exame de ultrassom em que exibe as imagens de seu segundo herdeiro. Arthur legendou o momento especial com a frase: "Não estou tendo maturidade, gente..." e fez questão de marcar a mãe do bebê, cujo sexo ainda não foi revelado.

Arthur Aguiar exibe rostinho de seu herdeiro com Jheny Santucci - Reprodução/Instagram

Na sequência, o antigo casal posou junto após o exame, ainda no laboratório. Arthur e Jheny surgiram coladinhos com a imagem do pequeno ao fundo no equipamento de ultrassom: “Nosso bebê está lindo e crescendo cheio de saúde, graças a Deus”, o ex-participante do reality show da Globo, o Big Brother Brasil, escreveu na legenda.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci posam juntos no ultrassom - Reprodução/Instagram

Por fim, Arthur contou que está planejando um chá-revelação para descobrir o sexo do herdeiro com a ex-namorada: “Eu não podia deixar de passar aqui para deixar uma enquete, na sua opinião é menino ou é menina? Eu acho que é menino, a gente ainda não sabe, vamos saber no chá daqui a duas semanas”, o cantor deixou seu palpite.

Arthur Aguiar exibe rostinho de seu herdeiro com Jheny Santucci - Reprodução/Instagram

Em recente entrevista ao podcast CARAS, o ator contou que sempre teve o sonho da paternidade: "Sempre foi o meu maior sonho ser pai. Eu sempre quis ser pai, mas não necessariamente queria ter uma família. Se eu tivesse uma família, seria melhor, mas o que eu queria mesmo é ser pai", disse Arthur, que já é pai da pequena Sophia, de quatro anos, fruto do antigo casamento com Maíra Cardi.

Qual o motivo da separação de Arthur Aguiar e Jheny Santucci?

Vale lembrar que Arthur Aguiar anunciou que colocou um ponto final em sua relação de três meses com a empresária Jheny Santucci, apenas três dias após eles anunciaram a gestação do primeiro filho. Após a revelação, a morena compartilhou um desabafo confessando que "não está sendo fácil" lidar com essa situação, já que se preparou para construir uma família ao lado do ator.

“Em uma relação é necessário que as duas pessoas envolvidas estejam olhando para a mesma direção e tenham o mesmo comprometimento. E o livre arbítrio está aí, para que seja possível que cada um siga a vontade do seu coração", disse Jheny, que tambem concedeu uma entrevista à CARAS Brasil para abrir o jogo sobre a relação com o ex-namorado.