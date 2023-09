Jheny Santucci abre o jogo sobre relação com Arthur Aguiar após término: 'Decisão dele'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jheny Santucci também revelou planos para gestação do filho com Arthur Aguiar

O nome de Jheny Santucci (23) se tornou assunto nesta semana após o anúncio do término com o ator Arthur Aguiar (34). Em entrevista à CARAS Brasil, a empresária e influenciadora abriu o jogo sobre a relação com o ex-namorado e também falou sobre os próximos passos da gestação.

"[Anunciar o término] foi uma decisão dele, porque muitos fãs pressionam e perguntam. E eu concordei, não fui contra", diz. Arthur Aguiar surpreendeu os internautas ao anunciar o fim da relação com Santucci na última segunda-feira, 18 , já que eles haviam anunciado a gravidez há pouco tempo.

Apesar do término recente, a empresária garante que a relação com o ex é a melhor possível, e que o ator é bastante cuidadoso com a gravidez e o bebê —que chegou de forma inesperada. "Está bem tranquilo, mesmo após o término."

Santucci conta que tinha vontade de ser mãe, mas era um plano futuro. Apesar do baque inicial, ela diz estar em uma boa fase e já superou os enjoos e sonolências dos primeiros dois meses de gestação. Agora, o único pensamento que ela diz ter é o de conhecer seu filho ou filha.

A empresária pretende fazer um chá-revelação do sexo do bebê e já tem até algumas opções de nomes, "mas ainda nada definitivo". Quanto à carreira, Santucci não pretende desacelerar, uma vez que agora se sente ainda mais motivada a tirar os planos futuros do papel.

A influenciadora começou a trabalhar aos 13 anos nas empresas da família que são ligadas à estética, apesar disso, começou a empreender há três anos quando se mudou para São Paulo. "É apaixonante proporcionar beleza e autoestima na vida de muitas pessoas."

Hoje, Santucci diz receber muito carinho nas redes sociais e apoio para conciliar as carreira de empreendedora, no salão de beleza e em seu estúdio de bronzeamento artificial, e influenciadora. Para o futuro, ela começará a ministrar cursos de colocação de mega hair de fita adesiva.

"Essa gestação veio somente para eu acelerar meus planos. Jamais vou desacelerar meu lado profissional, isso me dá mais força para trabalhar. Agora tenho um filho e ele depende também de mim, quero proporcionar tudo o que eu não tive [financeiramente]."

CONFIRA O ANÚNCIO DA GRAVIDEZ DE JHENY SANTUCCI E ARTHUR AGUIAR: