Com quem Arthur Aguiar já namorou? Confira as famosas que são ex do ator

Arthur Aguiar deu o que falar na web após o fim de seu relacionamento com Jheny Santucci

Arthur Aguiar (34) deu o que falar na web após o fim de seu relacionamento com Jheny Santucci (23), que está grávida do ator. Antes da relação com a empresária, o ex-BBB foi casado e namorou famosas. Saiba com quem Arthur Aguiar já viveu romance e confira algumas das celebridades que são ex-namoradas do ator.

Maíra Cardi (40) e Arthur Aguiar ficaram juntos por cerca de seis anos até o fim conturbado do romance, em outubro de 2022. Com um casamento em 2017 e uma filha pequena, Sophia (4), os dois passaram por idas e vindas e mais de um término marcado por traições.

No início de carreira, quando estava no elenco de Rebelde, Arthur Aguiar também viveu romance com Pérola Faria (32). A relação entre os artistas, porém, não durou muito tempo, como a atriz contou em 2020, em entrevista à Leo Dias: "Não cheguei a namorar o Arthur, até porque ele logo resolveu terminar comigo para voltar a se relacionar com outra pessoa do elenco".

Posteriormente, o ex -BBB engatou namoro com Lua Blanco (36), também colega de elenco de Arthur Aguiar em Rebelde. Os dois viveram um relacionamento amoroso, que terminou em 2013, durante seis meses.

Namorada seguinte do ator, Alice Wegmann (27) foi outra ex de Arthur Aguiar que abriu o jogo sobre o antigo relacionamento anos depois. "Quando eu fiquei com ele da primeira vez, há 8 anos, ele já tinha terminado o namoro com a Lua há algum tempo", contou em 2020 nas redes sociais.

Leia também: Quem é a ex-sogra de Arthur Aguiar? Conheça a mãe de Jheny Santucci

Giovanna Lancellotti (30) foi outra artista que viveu namoro com Arthur Aguiar. Durante um ano e dois meses, ela foi namorada do ator após Alice Wegmann. "Eu nunca fiquei com qualquer homem que estivesse comprometido no momento. Ok? Meu relacionamento começou um mês após o último término dele. É o que me foi dito! Chega!", declarou nas redes sociais em 2020 após um seguidor comentar que a artista teria contribuido para o término anterior de Arthur Aguiar.