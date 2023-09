Grávida, Jheny Santucci desabafa sobre término com Arthur Aguiar: "Expectativas foram criadas"

A empresária Jheny Santucci se pronunciou nas redes sociais sobre o fim de seu relacionamento com o ator Aguiar

A empresária Jheny Santucciusou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o fim de seu relacionamento com o ator e campeão do BBB 22 Arthur Aguiar, três dias após o anúncio de que estão à espera do primeiro filho.

Nos Stories do Instagram, ela compartilhou um textão confessando que "não está sendo fácil" lidar com essa situação, já que "estava preparada para construção" da sua família. Mas mesmo não estando com o pai de seu bebê, tem certeza que ele "será um ótimo pai".

"Pronunciamento: Como já foi anunciado pelo Arthur, nosso relacionamento chegou ao fim. Confesso que não está sendo fácil. Não esperava viver isso no momento mais especial e mágico na vida de uma mulher, que é a gravidez. Mas tenho certeza de que tudo vai dar certo, afinal, eu sempre fui forte, e agora serei ainda mais, pois estou carregando o verdadeiro AMOR da minha vida na barriga. Um ser tão pequenininho, mas que é a razão de tudo e é quem me dar forças para seguir", começou.

Jheny ressaltou que a gravidez não foi planejada, mas estava vivendo um relacionamento leve com Arthur, e acreditou que eles poderiam construir uma família juntos. "Minha gravidez, embora não tenha sido planejada, realmente me reaproximou do Arthur, porém, nosso relacionamento era baseado em AMOR, em uma convivência leve e gostosa, não sendo de forma alguma sustentado exclusivamente pela geração de um filho, até porque, acreditamos que não é necessário estar junto para a criação de um filho no caminho do bem e do amor. Minhas expectativas foram criadas em cima de atitudes, carinhos, cuidados e declarações como 'eu te amo muito' e 'quero viver e ter uma família com você'".

"Eu realmente estava preparada para construção da nossa família e sonhava com o dia que nosso filho iria chegar ao mundo pra transbordar o nosso amor. Entretanto, em uma relação é necessário que as duas pessoas envolvidas estejam olhando para a mesma direção e tenham o mesmo comprometimento. E o livre arbítrio está aí, para que seja possível que cada um siga a vontade do seu coração", acrescentou.

A empresária, então, ressaltou que acredita que Arthur será um ótimo pai para seu filho. "Embora não seguiremos mais juntos, como um casal, não tenho dúvidas que Arthur será um ótimo pai para nosso filho (a). Inclusive, tem sido muito zeloso e acompanhado toda a minha gravidez, até então. Independente de tudo, faremos todo o possível para manter uma boa relação por conta desse grãozinho de gente que está dentro de mim."

Ela terminou o texto ressaltando que está amparada por sua família e vai se dedicar para ter uma gravidez saudável. "Por aqui, sigo acompanhada e acolhida pela minha família e pelos meus amigos, que nunca mediram esforços para me ver bem. Dedicarei todos os meus esforços em uma gravidez saudável, linda e mágica! Agradeço a todos vocês, que me acompanham e me querem

bem! Aqui só tem espaço para amor Obrigada", finalizou.

Vale lembrar que Arthur Aguiar já é pai de Sophia, de quatro anos, fruto do antigo casamento com Maíra Cardi.

Confira a publicação:

Jheny se pronuncia sobre término com Arthur Aguiar

Reprodução/Instagram

O anúncio do término

Nesta segunda-feira, 18, Arthur Aguiar surpreendeu os fãs ao anunciar o fim do namoro com Jheny nas redes sociais. "A Jheny é uma das pessoas mais doces e de coração mais bonito que já conheci. [...] A gente se conheceu no final de março e no primeiro dia a gente já foi muito sincero um com o outro e dissemos que não queríamos namorar, que não queríamos nada sério. Decidimos ficar, mas cada um vivendo a sua vida e fazendo o que quisesse fazer com ela. Porém, na primeira semana de maio, eu decidi me afastar porque já estava ficando sério e saindo do que havíamos combinado. E cada um seguiu sua vida. Ficamos 20 dias sem se falar, sem se ver, até que descobrimos que estávamos grávidos!".

"Hoje, 3 meses depois, e usando da mesma sinceridade e transparência um com o outro que tivemos desde o primeiro dia que a gente se conheceu, decidimos não seguir mais juntos. Vamos cuidar do nosso filho(a) com muito amor e carinho e serei um pai presente como sou na vida da minha filha. Assim como não abrimos a nossa vida pessoal, o nosso namoro, quando começamos, também não vou abrir agora. Tudo que tinha para ser dito já foi dito aqui e não voltarei mais a falar sobre isso. Vamos ficar na boa relação que a gente já tem e em cuidar do nosso filho ou filha. Obrigado pelo carinho de todos e peço que vocês respeitem o nosso momento. Amo vocês!", finalizou.