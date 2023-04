Separada de Projota, Tamy Contro dá detalhes do parto do segundo filho

Após dar à luz, influencer Tamy Contro posta fotos inéditas e conta sobre participação de Projota no nascimento do herdeiro, Otto

A influenciadora digital Tamy Contro (31) usou as redes sociais para bater um papo com seus seguidores sobre a chegada do segundo filho, Otto, que nasceu na manhã de segunda-feira, 03.

Nos stories de seu Instagram, a mamãe abriu uma caixinha e perguntas e foi questionada se estava sozinha no momento do nascimento do bebê. Ela revelou a participação de Projota (36), de quem se separou recentemente, no parto de Otto.

"Meu pai e minha irmã me acompanharam durante todo o processo do trabalho de parto (era para eles revezarem, mas ambos se empolgaram e acompanharam 100% do tempo). Inclusive choraram mais do que eu na hora em que Otto chegou. Se emocionaram real! Minha mãe ficou em casa com Mariê. E o Tiago (Projota) acompanhou o período expulsivo", respondeu.

Tamy contou que Otto nasceu com 50 centímetros, pesando 3,170 kg, e que começou a sentir as contrações por volta das 19h do domingo, 02. "O Otto chegou às 06h. Então podemos dizer aí que foram umas 9h de duração todo o processo".

Tamy ainda postou uma montagem com foto de Otto e da irmãzinha, Marieva, de 3 anos, ainda bebê. "Fofura máxima atingida", declarou a mamãe coruja.

Confira as respostas de Tamy Contro sobre o nascimento de Otto:

Projota encanta ao mostrar o rostinho do filho recém-nascido

O cantor Projota encheu seu feed de amor ao compartilhar as primeiras fotos de seu segundo filho, Otto, que nasceu na segunda-feira, 03! O pequeno, fruto do relacionamento com a influenciadora Tamy Contro. Em sua conta oficial no Instagram, o papai babão se derreteu pelo bebê ao compartilhar fotos na maternidade exibindo seu rostinho.

Em um dos registros encantadores, Projota posou com o herdeiro no colo, com o rosto colado em Otto, que aparece enrolado em uma manta e com touca na cabeça. O rapper ainda falou da personalidade do filho, que assim como ele, é do signo de Áries.

"Otto nasceu junto ao sol, as 06:05 da manhã. Tão sereno que até faz a gente desacreditar de signos, pois eu jamais vi tamanha tranquilidade num ariano. Ariano como seu pai", iniciou ele. "E eu sou seu pai… cabe um mundo nessas palavras. Que seja feliz, que seja sonhador, que seja corajoso, que mesmo diante de todos os obstáculos que virão, que seja você Otto… 'Mas se você torcer pro Santos vai ser foda!'", se derreteu ainda.

