Projota encanta ao mostrar o rostinho do filho recém-nascido: ''Ariano como seu pai''

Separado de Tamy Contro, cantor Projota celebra o nascimento do segundo filho, Otto, e exibe o rostinho do bebê

O cantor Projota (36) encheu seu feed de amor ao compartilhar as primeiras fotos de seu segundo filho, Otto, que nasceu nesta segunda-feira, 03!

O pequeno, fruto do relacionamento com a influenciadora Tamy Contro (31), de quem se separou recentemente, chegou ao mundo logo pela manhã. Em sua conta oficial no Instagram, o papai babão se derreteu pelo bebê ao compartilhar fotos na maternidade exibindo seu rostinho.

Em um dos registros encantadores, Projota posou com o herdeiro no colo, com o rosto colado em Otto, que aparece enrolado em uma manta e com touca na cabeça. O rapper ainda falou da personalidade do filho, que assim como ele, é do signo de Áries.

"Otto nasceu junto ao sol, as 06:05 da manhã. Tão sereno que até faz a gente desacreditar de signos, pois eu jamais vi tamanha tranquilidade num ariano. Ariano como seu pai", iniciou ele. "E eu sou seu pai… cabe um mundo nessas palavras. Que seja feliz, que seja sonhador, que seja corajoso, que mesmo diante de todos os obstáculos que virão, que seja você Otto… 'Mas se você torcer pro Santos vai ser foda!'", se derreteu ainda.

Confira as fotos de Projota com o filho recém-nascido Otto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Projota (@projota)

Tamy Contro anuncia fim do casamento com Projota

Tamy Contro surpreendeu os seguidores das redes sociais na última quarta-feira, 29, ao anunciar que seu casamento com Projota chegou ao fim. Os dois estavam juntos desde 2019 e são pais de Marieva, que tem três anos.

A revelação aconteceu após a influenciadora digital responder a perguntar de uma seguidora nos Stories do Instagram. Ela confirmou que eles estão separados e confessou que está "emocionalmente instável por conta da gravidez".

"Sim (estamos separados). Mas como estou emocionalmente instável por conta da gravidez, etc, não quero falar mais detalhes sobre esse assunto. Minha prioridade está sendo em tentar ficar forte por conta das crianças, espero não só que me entendam, mas que me mandem boas vibrações, sei que Deus tem um plano maior pra mim, seguimos...", respondeu el

