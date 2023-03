Sem maquiagem, Claudia Raia encanta ao surgir passeando com o filho caçula, Luca

A atriz Claudia Raia encantou os fãs ao mostrar o passeio que fez com o filho caçula, Luca

Claudia Raia (56) encantou os seguidores das redes sociais ao postar novas fotos com o filho caçula, Luca, de 1 mês, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello (53).

A atriz aproveitou o dia ensolarado desta quinta-feira, 30, para passear com o filho, que aparece nas imagens dormindo em um canguru. Para o momento, a artista surgiu sem maquiagem e com os fios presos. "Dia de passear com a mamãe", disse ela na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram com os cliques e encheram a publicação com curtidas e elogios. "Um príncipe e sua rainha", disse um seguidor. "Acho linda a forma que você conduz a maternidade! Ensinamento pra muitas", escreveu outra. "Linda, vivendo de fato a maternidade", falou uma fã. "Ele é lindinho demais", comentou mais uma.

Essa não é a primeira vez que Claudia surge passeando com Luca em um canguru. Recentemente, a atriz mostrou o pequeno usando a peça cheia de estilo, de cor neutra e botões dourados, enquanto dormia tranquilamente. "Com o meu príncipe Luca", registrou a artista.

Confira as fotos de Claudia Raia com Luca:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Enxoval do filho

Nesta quarta-feira, 29, Claudia mostrou os detalhes do enxoval de Luca. Em seus stories, a famosa publicou alguns registros mostrando os lençóis, fronhas de travesseiro e outros itens de cama do bebê, que está sendo vestida em grande estilo.

Combinando com a decoração do quarto luxuoso de Luca, do tema safári, as peças do enxoval foram confeccionadas em cores neutras e com desenhos de animais. "Detalhe do enxoval do Lucas feito com muito amor", disse a atriz. "Eu amo cade detalhe", escreveu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!