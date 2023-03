Claudia Raia mostra detalhes de enxoval luxuoso de Luca: ''Amo''

Atriz Claudia Raia mostra enxoval personalizado de Luca e impressiona com detalhes delicados

Toda vez que a atriz Claudia Raia (56) mostra algo relacionado ao filho caçula, Luca, de um mês, ela chama a atenção. Nesta quarta-feira, 29, não foi diferente ao exibir melhor os detalhes do enxoval do pequeno, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello (53).

Em seus stories, a famosa publicou alguns registros mostrando os lençóis, fronhas de travesseiro e outros itens de cama do bebê, que está sendo vestida em grande estilo.

Combinando com a decoração do quarto luxuoso de Luca, do tema safári, as peças do enxoval foram confeccionadas em cores neutras e com desenhos de animais. E claro que o nome do pequeno foi gravado para deixar tudo personalizado.

"Detalhe do enxoval do Lucas feito com muito amor", disse a atriz. "Eu amo cade detalhe", escreveu ela ao mostrar os ursinhos e estampas criadas para o herdeiro.

Ainda nos últimos dias, Claudia Raia chamou a atenção ao surgir carregando Luca em um canguru cheio de estilo.

Veja os detalhes do enxoval do filho de Claudia Raia:

Claudia Raia mostra o quarto do filho recém-nascido

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo mostrando os detalhes do quarto do filho recém-nascido, Luca. O pequeno, fruto de seu relacionamento com o ator Jarbas Homem de Mello, nasceu no dia 11 de fevereiro, em uma maternidade da cidade de São Paulo.

Na gravação publicada no feed do Instagram, a atriz contou que o quarto do filho caçula tem como tema o Safári. O cômodo possui papel de parede com diversos animais que estão em extinção no Brasil estampados. E além do berço e do trocador, no quarto há prateleiras, quadros, um guarda-roupa com espelhos e um sofá espaço.

++ Saiba o preço do berço do filho caçula da atriz Claudia Raia

"Quero compartilhar com vocês um pouco do quartinho do Luca, pensamos em cada detalhe com muito amor!", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação. "Olha, gente, há 20 anos atrás quando eu tive a minha filha não tinha nada disso", confessou a artista.

Claudia Raia já é mãe de Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), frutos de seu antigo casamento com o ator Edson Celulari (64).

CONFIRA OS DETALHES DO QUARTO DO FILHO CAÇULA DE CLAUDIA RAIA: