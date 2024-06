Saiba quanto Pedro Andrade gastou para ter a filha por barriga de aluguel

O apresentador Pedro Andrade teve uma filha, Isabel, por meio da barriga de aluguel no Havaí e contou mais detalhes do processo

O apresentador Pedro Andrade, que fez programas de viagem no GNT, contou mais detalhes sobre o processo para ter a filha, Isabel, por meio da barriga de aluguel junto com seu marido, o empresário Benjamin Thigpen. Em entrevista na revista GQ, ele contou que desembolsou o valor de US$ 160 mil - cerca de R$ 864 mil - para realizar o sonho de ser pai.

A filha dele foi gerada por uma mulher que já tinha dois filhos, é casada e é veterinária. Antes de dar certo com ela, ele fez mais dois processos com outras mulheres, mas a gestação não foi adiante. No total, ele demorou mais de dois anos em todo o processo para fazer a barriga de aluguel.

“Minha filha não é fruto de uma transação comercial. Ela é, sim, fruto da generosidade de uma família que quis que outra família pudesse também existir”, disse ele na publicação.

O nascimento da filha de Pedro Andrade

O nascimento de Isabel, filha de Pedro Andrade e Benjamin Thigpen, foi anunciado em janeiro de 2024 por meio de um post nas redes sociais. A menina veio o mundo no Havaí por meio da barriga de aluguel e já está no colo dos pais. Inclusive, Pedro mostrou as primeiras fotos da criança em seu feed do Instagram.

"Eu sempre quis ser pai. Na sexta-feira passada, meu companheiro - Benjamin - e eu tivemos o privilégio de realizar esse sonho. Nossa filha, Isabel, nasceu no Havaí e em menos de três dias, transformou tudo aquilo que eu achava que entendia sobre amor", disse ele.

Então, ele agradeceu para a mulher que carregou sua filha no ventre. "Nada disso teria sido possível sem minha barriga solidária, Whitney Caskey - a mulher mais generosa, digna, forte, segura e inspirada que já conheci. Ela, com o suporte de uma família invejável, são a prova de que os maiores presentes na vida não vem em forma material, mas sim emocional", declarou.