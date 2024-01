Pedro Andrade apresenta sua primeira filha, Isabel: ‘Nasceu no Havaí’

O apresentador Pedro Andrade, que já teve programa no GNT, revela que se tornou pai e mostra as primeiras fotos da filha, que veio ao mundo por meio da barriga solidária

O apresentador Pedro Andrade, que ja teve programa de viagem no GNT, já é papai! Nesta segunda-feira, 29, ele anunciou que sua primeira filha, Isabel, nasceu. Ela é fruto do seu casamento com o hair stylist Benjamin Parker Thigpen e nasceu por meio da barriga solidária no exterior.

A menina veio o mundo no Havaí e já está no colo dos pais. Inclusive, Pedro mostrou as primeiras fotos da criança em seu feed do Instagram.

"Eu sempre quis ser pai. Na sexta-feira passada, meu companheiro - Benjamin - e eu tivemos o privilégio de realizar esse sonho. Nossa filha, Isabel, nasceu no Havaí e em menos de três dias, transformou tudo aquilo que eu achava que entendia sobre amor", disse ele.

Então, ele agradeceu para a mulher que carregou sua filha no ventre. "Nada disso teria sido possível sem minha barriga solidária, Whitney Caskey - a mulher mais generosa, digna, forte, segura e inspirada que já conheci. Ela, com o suporte de uma família invejável, são a prova de que os maiores presentes na vida não vem em forma material, mas sim emocional", declarou.

Paris Hilton falou sobre a decisão de ter filhos por barriga de aluguel

A socialite e empresária Paris Hilton revelou o motivo para ter optado por gerar seus filhos por meio da barriga de aluguel. Ela e o marido, Carter Reum, tiveram dois filhos nos últimos meses: Phoenix, de 10 meses, e a recém-nascida London. O nascimento das crianças surpreendeu os fãs do casal e, agora, ela contou sobre a decisão de gerá-los pela barriga de aluguel.

Em entrevista na segunda temporada de Paris In Love, ela contou que optou pela barriga de aluguel para preservar as crianças. Ela ficou apreensiva com a pressão em cima de seu filho por ser famosa e decidiu ter a criança em outro ventre para que pudesse preservar esse momento da gestação.

“A barriga de aluguel foi uma decisão difícil de tomar”, disse ela, e completou: “Eu teria adorado aquela experiência de deixar o bebê crescer na sua barriga e sentir os chutes e todos aqueles momentos emocionantes, mas minha vida tem sido tão pública”.

“Então, mesmo que o bebê seja biologicamente meu e de Carter, decidimos que uma barriga de aluguel o carregasse", finalizou.

O marido dela, Carter Reum, concordou com a decisão da esposa em preservar as crianças. “Agora que temos uma família, queremos que a nossa família cresça e seja normal e nem sempre seja conhecida como filhos de Paris Hilton. Temos que pensar na segurança. Quando vamos ao mercado, uma coisa é alguém parar e pedir uma foto a Paris. Outra coisa é ter o bebê no carrinho. Não acho que saibamos tudo o que a jornada vai nos trazer, mas vamos enfrentar isso à medida que avançamos”, afirmou.