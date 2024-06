15 anos sem Michael Jackson: Como estão os filhos do cantor hoje?

Nesta terça-feira (29), a morte de Michael Jackson completa 15 anos. Veja como estão atualmente os três filhos do Rei do Pop: Prince, Paris e Bigi

Nesta terça-feira (29), a morte de Michael Jackson completa 15 anos. O Rei do Pop deixou três filhos: Prince, de 27 anos, Paris, de 26 anos, e Bigi, de 22 anos, que recentemente fizeram uma rara aparição juntos no lançamento em Londres do musical sobre a vida do pai, MJ: The Musical, após uma temporada de sucesso na Broadway. Mas, além de idas a eventos, o que fazem os herdeiros de Michael?

Bigi Jackson

Prince Michael Jackson II, conhecido como Bigi, tem 22 anos e é o filho mais novo do Rei do Pop. Mais reservado que seus irmãos, ele raramente aparece em eventos públicos, e suas fotos são geralmente tiradas por fãs ou paparazzi. No final do ano passado, foi visto em Calabasas, Califórnia, dirigindo um carro elétrico avaliado em US$ 60.900.

Aos 18 anos, Bigi saiu de casa para morar sozinho e comprou uma mansão em Calabasas com mais de 600 metros quadrados de área construída. Quando era menor de idade, vivia sob a guarda de seu tio TJ Jackson e da esposa dele, Frances. Até 2016, a guarda era compartilhada com Katherine Jackson, mãe de Michael, que hoje tem 93 anos. Mas ela abriu mão da guarda devido à sua idade.

Paris Jackson

A filha do meio, Paris Jackson, é a mais famosa dos três. Aos 26 anos, ela é modelo, atriz e cantora. Ela acumula mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e, em 2020, lançou o álbum Wilted. Também participou de produções como Gringo: vivo ou morto (2018), O Falcão Manteiga de Amendoim (2019), Habit (2021) e Enxame (2023). Ela é filha do relacionamento do cantor com a enfermeira Debbie Rowe.

Prince Jackson

Já o filho mais velho de Michael Jackson, Michael Joseph Jackson Jr. tem 27 anos e também é herdeiro de Debbie Rowe. Ele se formou em Administração pela Universidade Loyola Marymount, em Los Angeles em 2019. Em 2016, ele fundou a ONG Heal Los Angeles Foundation, que se dedica a ajudar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade na cidade de Los Angeles. As informações são do portal O Globo.

