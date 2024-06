Saiba qual era a situação financeira de Nahim antes da morte

O cantor Nahim faleceu há poucos dias. Agora, a situação financeira do artista antes do falecimento foi revelada publicamente

O cantor Nahim faleceu aos 71 anos no dia 13 de junho de 2024, ao sofrer uma queda na escada de sua casa na Grande São Paulo. Agora, o site Splash UOL revelou qual era a situação financeira do artista.

A reportagem, publicada nesta terça-feira, 25, contou que ele vivia com a aposentadoria de R$ 1.412 e o aluguel de sua mansão, que era no valor de R$ 5.600. A casa que ele possui é avaliada em R$ 3 milhões e está localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo, mas não tem a documentação necessária para ter sido vendida. Assim, o local é alugado para a ex-mulher dele, Rosemeire Aparecida.

Além disso, Nahim também recebia o cachê dos shows que fazia e de participações em programas de TV. Parte da aposentadoria do cantor, cerca de 30%, era destinada para a filha caçula dele, que tem 16 anos.

Ex-mulher de Nahim fala sobre a forma da morte dele

Ex-mulher do cantor Nahim, Andreia de Andrade concedeu uma nova entrevista sobre a morte do artista. A causa da morte ainda não foi revelada pela família, que espera o resultado do laudo do IML (Instituto Médico Legal). Porém, a ex-esposa dele contou que não acredita que tenha sido apenas um acidente.

Andreia contou ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, que ele pode ter sofrido um mal súbito antes de cair da escada. "Não foi que ele tropeçou da escada e caiu e bateu a cabeça, não. Ainda não saiu o laudo pericial, mas eu, por buscar informação, até pra entender isso, [pode ter sido] um indício de infarto. A televisão tava ligada, ele deve ter passado mal, tentou buscar uma ajuda, um recurso, levantou e ao levantar possa ter dado um mal súbito e caiu onde a princípio bateu a cabeça e deu esse traumatismo", disse ela.

Então, ela contou que ainda não caiu a ficha de que ele faleceu. "Não podia ter sido dessa forma, não podia ser agora, podia ser só mais pra frente. Não queria que fosse agora, sério", afirmou.