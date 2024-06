Ex-mulher de Nahim diz como acredita que foi a morte do cantor

Ex-mulher de Nahim revela que não acredita que um acidente tenha levado o cantor à morte e explica como acha que foram os momentos finais dele

Ex-mulher do cantor Nahim, Andreia de Andrade concedeu uma nova entrevista sobre a morte do artista. Ele faleceu na semana passada aos 71 anos de idade e foi encontrado sem vida na escada de sua casa. A causa da morte ainda não foi revelada pela família, que espera o resultado do laudo do IML (Instituto Médico Legal). Porém, a ex-esposa dele contou que não acredita que tenha sido apenas um acidente.

Andreia contou ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, que ele pode ter sofrido um mal súbito antes de cair da escada. "Não foi que ele tropeçou da escada e caiu e bateu a cabeça, não. Ainda não saiu o laudo pericial, mas eu, por buscar informação, até pra entender isso, [pode ter sido] um indício de infarto. A televisão tava ligada, ele deve ter passado mal, tentou buscar uma ajuda, um recurso, levantou e ao levantar possa ter dado um mal súbito e caiu onde a princípio bateu a cabeça e deu esse traumatismo", disse ela.

Então, ela contou que ainda não caiu a ficha de que ele faleceu. "Não podia ter sido dessa forma, não podia ser agora, podia ser só mais pra frente. Não queria que fosse agora, sério", afirmou.

Por que o caixão de Nahim foi colocado no chão durante o velório?

A morte do cantor Nahim comoveu os fãs dele ao redor do Brasil nesta semana. Ele morreu na quinta-feira, 13, ao cair da escada de sua casa na Grande São Paulo. O velório aconteceu nesta sexta-feira, 14, e um detalhe chamou a atenção: o caixão foi colocado no chão.

Tradicionalmente, o caixão costuma ficar em um suporte específico durante o velório para que os familiares e amigos possam se despedir. Mas o protocolo foi quebrado na despedida do cantor Nahim.

As fotos dos paparazzi registraram quando o caixão dele foi colocado no chão para uma despedida especial. Os cachorros dele foram levados até o local do velório para se despedirem do tutor e a cena comoveu a todos. Com isso, o caixão ficou no chão para que os cachorros pudessem chegar perto do corpo de Nahim sem obstáculos.

Inclusive, o desejo do caixão no chão era um pedido do próprio cantor. A ex-mulher dele, Andreia de Andrade, contou que ele tinha uma lista de desejos para o seu velório. "E ele sempre pedia: 'O dia que eu morrer, eu quero muita música no meu enterro. Não quero tristeza'. Ele deixou uma lista de exigências, e uma delas foi a música. Caixão no chão, os cachorrinhos em volta dele, sem flores, bermuda branca, camisa do Corinthians e descalço", disse ela.