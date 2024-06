Família enorme! Além de Elon Musk, veja famosos que têm 10 filhos ou mais

Elon Musk virou assunto nesta segunda, 25, ao se tornar pai pela 12ª vez; veja na lista da CARAS Brasil outras celebridades que têm muitos filhos

O magnata Elon Musk (52) deixou os internautas chocados ao revelar que se tornou pai pela 12ª vez. Apesar do grande número de filhos, o empresário não é o único a ter uma família enorme e, pensando nisso, a CARAS Brasil separou uma lista de outros famosos que têm 10 filhos ou mais. Confira a seguir!

O 12º filho de Elon Musk ainda não teve seu sexo ou nome revelados. O fundador da Tesla e Space X afirmou, em entrevista ao portal de notícias norte-americano Page Six, que o bebê é fruto de seu relacionamento com Shivon Zilis, diretora de projetos especiais da Neuralink. Além do caçula, o empresário e a diretora são pais dos gêmeos Strider e Azure, que nasceram em novembro de 2021.

Antes da relação com Zilis, o empresário também teve três filhos com a cantora Grimes. O primogênito, X Æ A-Xii, nasceu em maio de 2020; já a segunda filha, Exa Dark Sideræl, foi gerada por meio de uma barriga de aluguel e nasceu em dezembro de 2021; o último filho do casal, Techno Mechanicus, foi anunciado em 2023.

Leia também: Elon Musk se torna pai pela 12ª vez; saiba mais sobre a família dele

Além disso, o magnata teve seis filhos frutos de seu primeiro casamento, com Justine Wilson. Em 2002, ele recebeu seu primogêntio, Nevada Alexander, porém, o bebê morreu com 10 semanas por complicações da síndrome da morte súbita infantil (SIDS, em inglês). Em 2004, o casal teve gêmeos, Vivian Jenna e Griffin, e dois anos depois, em 2006, tiveram trigêmeos, Kai, Saxon e Damian.

VEJA OUTROS FAMOSOS QUE SÃO PAIS DE 10 FILHOS OU MAIS!

Seguindo a lista com celebridades internacionais, o ator e comediante Eddie Murphy (63) é pai de 10 filhos, frutos de cinco relacionamentos diferentes. Em uma entrevista concedida ao portal internacional Daily Mirror ele disse que se orgulha de nenhum de seus herdeiros ser "uma semente ruim" ou "ter se tornado um babaca de Hollywood."

Os filhos caçulas do comediante, Max (5) e Izzy (7), são frutos de seu noivado com Paige Butcher, com quem está junto desde 2012. Angel (16), foi concebida durante o namoro do artista com a cantora Melanie Brown, conhecida também como Mel B, do grupo Spice Girls.

Além de Angel, o ator tem outros dois filhos que foram frutos de namoro. Christian (30), é fruto do namoro com a diretora de casting Tamara Hood; seu primogêntio, Eric (31), nasceu da relação com Paulette Mcneely. Além disso, cinco herdeiros do artista são do casamento com Nicole Mitchell, que durou entre 1993 e 2006. São eles: Bria (31), Myles (28), Shayne (26), Zola (21) e Bella (19).

Eddie Murphy e seus 10 filhos | Foto: Divulgação

Já no Brasil, o cantor Latino (51) integra a lista, com 10 filhos biológicos e um adotivo —todos de mães diferentes. A primogênita do artista, a modelo e atriz Dayanna Maia, é fruto de seu relacionamento com a advogada mineira Izabel Cristina Maia. A filha mais velha do músico já esteve, inclusive, na novela Rock Story (Globo).

Amanda Rocha, cantora gospel e ministra de adoração, é fruto da relação do artista com a paulista Jucinéia Silva. O terceiro filho de Latino, Victor Hugo, nasceu do namoro do músico com Roselma Severino, que era presidente de um fã-clube do cantor em Recife, no ano de 1998.

Do relacionamento com a cantora Kelly Key, entre 1997 e 2002, nasceu Suzanna Freitas; a mineira Ana Julia é filha do artista com a cabeleireira Neusimar Condensei; Bernardo Neiva foi concebido após um caso do cantor, nos bastidores de um show em 2011, com Fernanda Rodrigues Neiva; Em 2012, Latino se envolveu com a modelo Jaqueline Blandy, e, da relação, nasceu Matheus.

Valentina é filha de Latino com a advogada paulista Glaucia Deneno; a modelo Bruna Morais é fruto da relação do cantor com Joselia Morais. O cantor também é pai de Guilherme, conhecido como Namentti, que o procurou apenas em 2018. Na época, ele fez uma publicação assumindo a paternidade e, hoje, o jovem segue seus passos na música.

O artista também é pai de Guilherme Damns, que participou do elenco do reality A Grande Conquista. O jovem foi adotado pelo cantor em 2020, quando tinha 21 anos, após perder seu pai biológico em um acidente de carro.

Latino ao lado de alguns filhos | Foto: Reprodução

O funkeiro Mr. Catra (1968-2018) também entra na lista, sendo pai de 30 filhos, entre biológicos e adotivos. Em outubro de 2023, a Billboard Brasil compartilhou uma relação com o nome de todos os herdeiros do cantor, confirmada pela família Catra.

São eles: Thamyris, Thamara, Júlia Garcia, Luiz Fernando (Ninho), Augusto César, Alan Pedro, Esther, Raissa, David, Abraão, Noemi Sara, Samuel Davi, Silvia Regina II, Oliver, Nicolas, Manuela, Pedro Henrique, João, Wagner Jr., Mariah, Samuel Levi, Júlia II, Victorio, Juninho, Paulo César, Natan, Agatha, Moises, Samira e Luiz.

Mr. Catra e parte de seus filhos | Foto: Reprodução

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: