Renata Dominguez deixa a maternidade com a filha recém-nascida nos braços

A atriz Renata Dominguez já está em casa com a filha recém-nascida, Giulia, fruto do relacionamento com Leandro Gléria. Neste domingo, 1º, os três foram fotografados juntos enquanto estavam saindo da maternidade em São Paulo.

Mãe e filha usaram looks combinando. Renata surgiu comum vestido rosa estampado. Enquanto isso, a filha dela usou uma manta xadrez em tom de rosa e também uma touca na mesma cor.

A bebê nasceu no dia 28 de dezembro, pesando 2,630 kg e medindo 46,5 cm. Antes de sair da maternidade, Renata Dominguez fez um post mostrando o rostinho da filha. "Quando o amor é maior que o cansaço, o inchaço, o sono, a intolerância pra dor… Meu último dia do ano foi todo dela!!", disse ela.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Renata Dominguez mostra o quarto da filha e fala sobre a maternidade

Em entrevista na Revista CARAS, Renata Dominguez mostrou fotos do quarto da filha, Giulia, e também contou sobre a sua experiência com a maternidade. Com mais de 40 anos, ela confessou que teve receio de engravidar pela primeira vez agora. "Tive sim... Sempre priorizei a carreira. Com isso, o tempo foi passando e engravidar se tornou um desafio. Me preocupei a ponto de parar tudo para focar nisso. E os médicos me explicaram que, após os 35 anos, tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos diminuem. Quando fiz 40, caiu a ficha de que, se não focasse nisso, a probabilidade de não engravidar seria enorme. Segundo os médicos, tínhamos 7% de chance de engravidar naturalmente. Mas o que é para ser tem força. Quando é da vontade de Deus, a porcentagem não impede o milagre", declarou ela.

A artista ainda contou que congelou os óvulos para uma fertilização in vitro, mas conseguiu engravidar naturalmente. "Congelei óvulos aos 38, quando fiquei solteira, para me liberar da pressão psicológica do relógio biológico. Gosto de viver as etapas. Paquera e namoro são importantes, por exemplo. Não dá para conhecer alguém e falar de filho. Minha reserva de óvulos é baixa para a minha idade. Precisei refazer o procedimento. Foi uma fase emocionalmente desgastante. Confesso que tudo isso mexeu com meu emocional e minha fé. Estávamos tentando engravidar naturalmente há quase três anos. A cada mês, uma frustração. Quando decidimos usar os óvulos congelados e tentar a fertilização como última alternativa antes de desistir, veio a surpresa", afirmou.

FOTOS: NADIA SZAJUBOK