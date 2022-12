Renata Dominguez: expectativas na reta final da gravidez

À espera de Giulia, Renata Dominguez elenca descobertas e relembra sua busca pelo sonho da maternidade

Nos últimos meses, o mundo ganhou novas cores e significados para Renata Dominguez (42). As prioridades mudaram, as relações familiares se intensificaram e o coração tem batido cada dia mais forte à espera de Giulia, a primeira filha da atriz com Leandro Gléria (34). E, na reta final da gestação, quem tem sobressaído, sem dúvida, é a ansiedade. “É um misto de felicidade e tensão, afinal, a mamãe Rê Dominguez vai nascer junto com a Giulia. Acho que é normal sentir esse turbilhão de sentimentos e incertezas. Minha válvula de escape para driblar a ansiedade é focar nas coisas que preciso dar conta antes de ela chegar. Estou superativa”, diz a artista, em seu novo cantinho preferido da casa: o quarto de Giulia.

A maternidade, que sempre foi o grande sonho de Renata, veio na melhor hora. “Posso dizer que hoje tenho maturidade para abdicar do meu estilo de vida até aqui em prol de um sonho que foi muito sonhado, sem me martirizar, sem me lamentar, sem sofrer de ansiedade. Pela primeira vez na vida não estou priorizando o trabalho e estou serena. Eu me sinto pronta para viver isso. Amando muito essa vida que carrego dentro de mim”, assegura ela, que chegou a congelar os óvulos, mas acabou engravidando de forma natural.

– Como está a reta final?

– Impossível não estar ansiosa! Estou mais cansada do que o normal e com dificuldade de encontrar posição para dormir. Acordo a noite inteira para ir ao banheiro, ou seja, estou dormindo pouco desde já! Organizei as malinhas da maternidade e me dei conta de que falta pouco... nessa hora, foi impossível segurar as lágrimas.

– A visão de mundo mudou?

– Quando pegar a Giulia no colo talvez vire uma chave... Mas minha visão de mundo sempre foi ligada à família. Meus pais são minhas maiores referências, estão juntos há 53 anos. Impossível não me espelhar no que eles vivem e querer algo parecido para mim.

– Ser mãe era um sonho...

– Posso dizer que a gravidez é inexplicavelmente mágica, uma experiência única – talvez a maior aventura da minha vida — e que eu estou amando desvendar.

– Teve receio pela idade?

– Tive sim... Sempre priorizei a carreira. Com isso, o tempo foi passando e engravidar se tornou um desafio. Me preocupei a ponto de parar tudo para focar nisso. E os médicos me explicaram que, após os 35 anos, tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos diminuem. Quando fiz 40, caiu a ficha de que, se não focasse nisso, a probabilidade de não engravidar seria enorme. Segundo os médicos, tínhamos 7% de chance de engravidar naturalmente. Mas o que é para ser tem força. Quando é da vontade de Deus, a porcentagem não impede o milagre.

– Já tinha pensado em desistir?

– Sim. Congelei óvulos aos 38, quando fiquei solteira, para me liberar da pressão psicológica do relógio biológico. Gosto de viver as etapas. Paquera e namoro são importantes, por exemplo. Não dá para conhecer alguém e falar de filho. Minha reserva de óvulos é baixa para a minha idade. Precisei refazer o procedimento. Foi uma fase emocionalmente desgastante. Confesso que tudo isso mexeu com meu emocional e minha fé. Estávamos tentando engravidar naturalmente há quase três anos. A cada mês, uma frustração. Quando decidimos usar os óvulos congelados e tentar a fertilização como última alternativa antes de desistir, veio a surpresa.

– A relação com o Leandro mudou de alguma forma?

– A vida de casal muda! Nós dividimos praticamente todas as tarefas de casa. Ele é um marido presente, mas a gestação e a chegada do neném exigem mudanças. Tem um horário do dia que paramos tudo para termos tempo de qualidade. A gravidez nos consome bastante, só que nada disso estaria acontecendo se não existisse o casal. E, sem o casal, essa mudança não faria o menor sentido.

– Ele tem te mimado muito?

– Eu facilitei muito a vida dele! Não tive desejo nenhum, acredita? E a gestação também foi bastante saudável, continuei fazendo as coisas que fazia antes. Como comentei, ele é bem presente, me acompanhou nas consultas e exames, é o responsável pela cozinha aqui de casa…

– Fica imaginando a Giulia?

– Sonhei com ela só uma vez e a danadinha sempre se esconde nas ultras. Entro no quartinho e converso com Deus. Que Ele me ajude a ser a melhor mãe que consigo ser. Dentro do quartinho cai a ficha de que o sonho tão sonhado já é uma realidade.

