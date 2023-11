Quem aguenta? Neymar Jr. flagra a filha bocejando e encanta

Em nova foto, Neymar Jr. flagra Mavie acordando e deixa internautas babando com tanta fofura

Recuperando-se da cirurgia em casa, o jogador Neymar Jr. registrou mais um momento curtindo a filha, Mavie, de um mês. Nesta quinta-feira, 09, o atleta flagrou a pequena acordando e encantou ao exibi-la abrindo a boca.

Imitando a garota bocejando, o famoso apareceu todo contente com ela deitada em seu colo e usando um macacão rosinha. "Bom dia", escreveu Neymar ao postar a selfie cheia de fofura com a herdeira, do seu relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi.

Ainda nos últimos dias, o jogador de futebol explodiu o fofurômetro com outro clique de Mavie em seu colo. Tirando uma soneca profunda, a bebê surgiu até de boquinha aberta ao dormir com o papai babão.

Nesta segunda-feira, 06, a bebê completou seu primeiro mês de vida e ganhou uma comemoração especial para o momento. Com tons pastéis de rosa e azul, a pequena teve uma linda mesa de bolo. A decoração contou com dois balões personalizados com seu nome, além de um bolo decorado com nuvens delicadas. Veja as fotos aqui.

Neymar Jr desabafa sobre invasão na mansão de Bruna Biancardi

Neymar Jr lamentou a invasão de homens armados na mansão da família de Bruna Biancardi, que é a mãe de sua filha, Mavie. Os bandidos entraram na propriedade durante a madrugada desta terça-feira, 7, e fizeram os pais de Bruna como reféns, deixando-os amarrados enquanto roubavam itens de valor.

Em um post no Instagram, o atleta lamentou o ocorrido. “Dia triste, com duas notícias muito ruins. Primeiro foi o ataque que os pais da Bru sofreram, mas graças a Deus todos estão bem!”, afirmou.

Bruna e Mavie não estavam em casa na hora da invasão. Apenas os pais da influencer estavam no local e foram feitos de reféns. Os bandidos invadiram a mansão na madrugada desta terça-feira, 7, com a ajuda de um dos moradores do condomínio e roubaram joias e dinheiro, totalizando um prejuízo de R$ 600 mil. Um dos suspeitos de fazer parte dos invasores foi preso pela Guarda Civil da região.