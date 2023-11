Quem aguenta? Filha de Viih Tube dá show de fofura em novas fotos: 'Princesa'

Comemorando 7 meses, filha de Viih Tube dá show de fofura ao fazer caras e bocas em novos cliques

A filha de Viih Tube e Eliezer, Lua, completou seus 7 meses de vida e encantou ao surgir em novas fotos celebrando a data. Nesta segunda-feira, 13, foram publicadas novas fotos da pequena em seu perfil na rede social e os internautas babaram com tanta fofura.

Como de costume, a bebê apareceu sentada na cama e com seu bolinho com o número do mês. Muito simpática, a herdeira dos ex-BBBs esbanjou todo seu charme ao fazer biquinho e dar risada com o look de sete meses.

"Minha filha, você é nossa princesa! Feliz 7 meses de vida! Esse sorrisinho torto na primeira foto, eu não aguentooooo", escreveram na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a menina. "Cada dia mais linda", elogiaram. "E esse pezinho?", babaram.

Ainda nos últimos dias, Viih Tube se revoltou com os comentários sobre Lua e revelou que não aceitará mais críticas sobre ela. A empresária contou que tomará medidas judiciais caso veja as palavras negativas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lua 🌙💜 (@pequenalua)

Viih Tube e Eliezer já haviam rebatido comentários sobre Lua

Recentemente, o ex-BBB Eliezer usou suas redes sociais para se pronunciar sobre as críticas que sua filha, Lua di Felice, vem sofrendo na internet. Na ocasião, ele rebateu os comentários que afirmavam que a pequena estava acima do peso.

E desta vez, sua esposa, a influenciadora digital Viih Tube, resolveu quebrar o silêncio e falar sobre o assunto também. A ex-BBB decidiu responder às perguntas de alguns fãs através de seus stories do Instagram. E um de seus seguidores disparou uma questão que irritou a famosa.

"É normal a Lua estar tão cheinha?", indagou o internauta. Ao publicar foto com a filha, Viih rebateu as críticas. "Muita gente mandando isso (o que é completamente chato, irritante e cansativo). O Eli já falou sobre isso, mas eu fingi que não vi e não falei", iniciou a loira.

"Minha filha é completamente SAUDÁVEL. Ela ainda não come, só mama, na proporção correta, na frequência normal, e tá tudo bem!", explicou Viih, que continuou detalhando seus cuidados com Lua. "Ela tem um acompanhamento ótimo e obrigada pelas preocupações. Mas tá tudo ok e eu sempre quis ter uma bebê muito saudável e cheia de dobrinhas gostosas para apertar. E tá aí minha princesa".