Quais famosos viraram pais em 2024? Veja lista das famílias que aumentaram

O primeiro semestre de 2024 tem sido repleto de novidades para o mundo dos famosos, principalmente quanto ao assunto paternidade. Isso porque muitos artistas viraram papais pela primeira vez, outros apenas aumentaram suas famílias com a chegada de mais um bebê. Confira a lista:

João Gomes

O cantor virou pai de primeira viagem pouco depois da virada do ano com a chegada do pequeno Jorge, fruto do relacionamento com a influenciadora Ary Mirelle. O nome do bebezinho foi uma forma de homenagear ao avô do artista. "Inexplicável a sensação de receber um filho neste mundo. O nascimento de Jorge me renovou. Agora, é só curtir e aproveitar esse momento mágico", disse ele.

João Gomes e seu filho, Jorge

Luva de Pedreiro

O influenciador digital também tem vivido a experiência da paternidade com o nascimento do pequeno Davi Cristiano Ronaldo, fruto do relacionamento com Távila Gomes. O menino nasceu em março deste ano e chegou realizando um sonho do baiano, que desejava homenagear seu grande ídolo do futebol, Cristiano Ronaldo. "O momento mais feliz das nossas vidas, nosso maior presente chegou, seja bem-vindo Davi Cristiano Ronaldo! Obrigado meu Deus!", disse ele.

Luva de Pedreiro e seu filho, Davi Cristiano

Alexandre Pato

O primeiro filho do jogador de futebol com Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, nasceu no dia 16 de fevereiro. A chegada do garotinho chamado Benjamim era uma grande expectativa para os fãs que acompanhavam o casal, que pouco compartilhou momentos da maternidade.

Arthur Aguiar

Em fevereiro deste ano nasceu o pequeno Gabriel, filho de Arthur Aguiar com Jheny Santucci. O menino é o segundo herdeiro do ator, que também já é pai de Sophia, fruto do relacionamento com Maira Cardi. Em seu perfil do Instagram, o artista compartilhou um texto refletindo sobre a paternidade.

“Ser pai sempre foi um dos maiores sonhos da minha vida… É impossível expressar em palavras a emoção que a gente sente ao segurar aquele ser humaninho em nossos braços”, escreveu Arthur na publicação.

Arthur Aguiar e seu filho, Gabriel

Juliano Cazarré

O ator Juliano Cazarré também aumentou a família em 2024 com a chegada de seu sexto herdeiro com Letícia Cazarré. Estêvão nasceu em março deste ano e, claro, deixou o papai coruja ainda mais bobinho nas redes sociais. “Meu papai pediu para eu dizer a vocês que: a vida quer viver”, escreveu o ator.