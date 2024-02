João Gomes e Ary Mirelle celebram primeiro mesversário de seu filho, Jorge

Com direito a uma grande festa temática, João Gomes e Ary Mirelle celebram o primeiro mesversário de seu filho, Jorge; confira as fotos!

O cantor João Gomes e sua noiva, a influenciadora digital Ary Mirelle, estão comemorando uma data muito especial para sua família. Na última sexta-feira, 16, o casal comemorou o primeiro aniversário de seu filho, Jorge.

Para a ocasião, os novos papais do pedaço contaram com a temática do anime One Piece. Os três se vestiram iguais aos personagens do desenho japonês, sendo que João até entrou na brincadeira e pintou seu cabelo de verde. A decoração contou com vários itens de piratas, além de um lindo bolo em formato de navio.

Em seu Instagram, João Gomes compartilhou o álbum de fotos da festa com seus seguidores. Nos registros, ele apareceu grudadinho em sua família, com direito a beijinho na bochecha de Ary. "Hoje faz exatamente um mês de sua chegada, filho… nós te amamos muito… Você é a maior benção da minha vida… que felicidade te ter aqui! 1 mês de Jorge", escreveu o cantor na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores se encantaram com as fotos. "Bando de piratas lindos. Parabéns, Jorge!", escreveu um internauta. "Tudo lindoooo", disse outro. "Primeiro mês do príncipe", celebrou mais um.

João Gomes detalha adaptação do primeiro filho

No último dia 9, João Gomes contou que ele e sua noiva, Ary Mirelle, passaram por desafios e surpresas na adaptação de seu primeiro filho, Jorge. O cantor, João, que não tirou sua ‘licença-paternidade’ e continua brilhando nos palcos com seu talento após a chegada do menino, explicou como consegue equilibrar sua jornada de cantor com a paternidade. Ele destacou o apoio incondicional que recebe da noiva e também da sogra, que também está ajudando nos cuidados com o recém-nascido.

“Tenho uma câmera no celular que notifica quando o bebê tá chorando e quando vou olhar e abro o aplicativo ela [a sogra] já tá trocando”, o cantor revelou detalhes da rotina com o bebê durante uma entrevista ao portal Léo Dias. Gomes também destacou que se segura para não acordar o filho quando retorna de suas apresentações.

“Cheguei, bora acordar. Aí a mãe dele já olha com a cara desse tamanho e diz: ‘Vei tô querendo dormir, deixa esse menino dormir’. Eu acho que quem sofre mais é a mãe!", o jovem opinou sobre a adaptação do pequeno. Vale lembrar que o filho de João Gomes veio ao mundo por meio de um parto de emergência em 16 de janeiro de 2024.