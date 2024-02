João Gomes detalha adaptação do primeiro filho: “Quem sofre mais é a mãe”

Pai de primeira viagem, João Gomes revela surpresas e desafios ao falar sobre a adaptação de seu filho, Jorge, e da noiva, Ary Mirelle

Em janeiro deste ano, o cantor João Gomes se tornou papai de primeira viagem. Agora, ele compartilha detalhes sobre seus primeiros dias ao lado do filho, Jorge. Além de expressar seu amor pelo pequeno, ele também comentou sobre os desafios e surpresas na adaptação do menino, principalmente por sua noiva, a influenciadora digital Ary Mirelle.

João, que não tirou sua ‘licença-paternidade’ e continua brilhando nos palcos com seu talento após a chegada do menino, explicou como consegue equilibrar sua jornada de cantor com a paternidade. Ele destacou o apoio incondicional que recebe da noiva e também da sogra, que também está ajudando nos cuidados com o recém-nascido.

“Tenho uma câmera no celular que notifica quando o bebê tá chorando e quando vou olhar e abro o aplicativo ela [a sogra] já tá trocando”, o cantor revelou detalhes da rotina com o bebê durante uma entrevista ao portal Léo Dias. Gomes também destacou que se segura para não acordar o filho quando retorna de suas apresentações.

“Cheguei, bora acordar. Aí a mãe dele já olha com a cara desse tamanho e diz: ‘Vei tô querendo dormir, deixa esse menino dormir’. Eu acho que quem sofre mais é a mãe!", o jovem opinou sobre a adaptação do pequeno. Vale lembrar que o filho de João Gomes veio ao mundo por meio de um parto de emergência em 16 de janeiro de 2024.

A noiva do cantor contou que os médicos optaram por realizar o parto as pressas. Ela tinha acabado de passar por um procedimento para remover a cerclagem, que é um método para evitar o parto prematuro. Apesar do susto, tudo ocorreu bem e a família celebrou a chegada do pequeno. Além da novidade na vida pessoal, João também acumula conquistas na vida profisisonal.

Enquanto comemora o nascimento do pequeno, ele também está pronto para adentrar uma nova fase em sua carreira: "Estou pronto, preparado e querendo”, o cantor declarou. “Os meninos são massa e ainda escolheram uma música que é um clássico. Eles com certeza vão chegar a mais corações. Estou feliz de estar aqui" João celebrou sua participação no DVD do ‘Traia Véia’ ao lado de Luan Pereira.

Ary Mirelle celebra primeiro aniversário ao lado do filho:

A influenciadora Ary Mirelle está comemorando mais um ano de vida nesta sexta-feira, 09, e compartilhou com os seguidores a felicidade em passar seu primeiro aniversário ao lado do filho, Jorge. Em suas redes sociais, ela mostrou que ganhou um bolinho surpresa todo personalizado da família assim que o relógio marcou meia noite.

Emocionada com o momento especial, a jovem contou que o herdeiro é seu maior presente: “Meu primeiro aniversário com o maior amor da minha vida, meu maior presente. Obrigada Deus pela minha vida, pela minha família, por tudo o que tens feito por mim", escreveu a noiva de João Gomes ao compartilhar uma foto de sua festinha.