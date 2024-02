Ary Mirelle celebra primeiro aniversário ao lado do filho: 'Maior presente'

Namorada do cantor João Gomes, a influenciadora Ary Mirelle comemorou seu primeiro aniversário sendo mamãe do pequeno Jorge

A influenciadora Ary Mirelle está comemorando mais um ano de vida nesta sexta-feira, 09, e compartilhou com os seguidores a felicidade em passar seu primeiro aniversário ao lado do filho, Jorge. O pequeno, que nasceu em janeiro deste ano, é fruto de seu relacionamento com o cantor João Gomes.

Em suas redes sociais, ela mostrou que ganhou um bolinho surpresa todo personalizado da família assim que o relógio marcou meia noite. Emocionada com o momento especial, a jovem contou que o herdeiro é seu maior presente.

"Meu primeiro aniversário com o maior amor da minha vida, meu maior presente. Obrigada Deus pela minha vida, pela minha família, por tudo o que tens feito por mim", escreveu Ary Mirelle na imagem publicada nos Stories do Instagram. E completou: "Faltou papai, mas foi por uma boa causa. Amo vocês".

Recentemente, o casal revelou as fotos do ensaio newborn do bebê, realizado há poucos dias, e encantou a web com tamanha fofura. Nos registros, o filho de João Gomes e Ary Mirelle apareceu dormindo tranquilamente ao lado de objetos que lembram suas origens no nordeste brasileiro.

João Gomes homenageia a namorada

Mesmo viajando a trabalho, o cantor João Gomes não deixou de prestigiar o aniversário da namorada, a influenciadora Ary Mirelle. Através das redes sociais, o artista reuniu diversos registros especiais e parabenizou a amada com uma linda homenagem.

"Feliz aniversário, gatinha… eu pra sempre vou te agradecer pela família e por tudo que estamos construindo. Você é uma princesa. A sua música preferida é essa. Mas você gosta mesmo é de brega e se zanga com muita com muita coisa também. Eu não vivo sem você…! Eu te amo, daqui a pouco chego em casa pra você cuidar de mim", declarou ele na legenda da postagem.

Encantada com as palavras carinhosas, Ary Mirelle fez questão de responder a declaração do amado nos comentários. "Agora eu tô chorando kkkkkkk obrigada meu amor, obrigada por ser meu companheiro, meu melhor amigo, por ter ficado do meu lado sempre, por ter trocado minhas fraldas no hospital, dado banho kkkkkkkkkkk. Você sempre cuidou tão bem de mim, e eu amo cuidar de você também", escreveu ela em um trecho.

Confira a publicação: