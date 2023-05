Projota mostra rostinho do filho em ensaio newborn e fãs comparam: ''A cara da mãe''

Cantor Projota explode o fofurômetro ao publicar fotos do filho, Otto, e se derrete pelo segundo bebê com Tamy Contro, de quem está separado

O rapper Projota (37) encheu seu feed de amor ao publicar registros do primeiro ensaio fotográfico do filho, seu segundo bebê com a influenciadora digital Tamy Contro (30)!

Em publicação feita em sua conta oficial do Instagram, o ex-BBB, que participou da edição do reality shoe da Globo em 2021, se derreteu ao dividir os cliques do pequeno Otto, que chegou ao mundo no dia 03 de abril. Vale lembrar que o relacionamento de Projota e Tamy, que também são pais de Marieva, de 3 anos, chegou ao fim em março desse ano, antes da chegada do menino.

Na legenda das imagens do ensaio newborn, o papai se derreteu pelo pequeno, e os fãs destacaram a semelhança do bebê com a mãe e a irmãzinha.

"Papai babão passando na área pra exibir o filho lindo pelas lentes da @robertareisfotografia. Otto tá demais ou não tá???", disse Projota ao postar as fotos de Roberta Reis.

"A cópia da irmã, que é a cópia da mãe!", "Xerox da Marieva", "O gene da mãe é forte!", "Essa mulher tirou a vida pra fazer filhos com a cara dela, está lindo", "Seus filhos são a cara da mãe", "Coisa linda", "Oque tem de diferente da Marieva é só porque é menino", disseram os seguidores nos comentários.

Tamy também compartilhou fotos de alguns detalhes de Otto, como a mini mãozinha e os olhinhos do menino. "Primeiro ensaio do meu príncipe Otto e seus detalhes que me encantam diariamente", a mamãe coruja se derreteu na legenda da publicação.

Confira as fotos do filho de Projota e Tamy Contro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Projota (@projota)

Tamy Contro dá detalhes do parto do filho, Otto

Recentemente, Tamy Contro bateu um papo com seus seguidores sobre a chegada do segundo filho, Otto, que nasceu no dia 03 de abril. Nos stories de seu Instagram, a mamãe abriu uma caixinha de e perguntas e foi questionada se estava sozinha no momento do nascimento do bebê. Ela revelou a participação de Projota, de quem se separou recentemente, no parto de Otto.

"Meu pai e minha irmã me acompanharam durante todo o processo do trabalho de parto (era para eles revezarem, mas ambos se empolgaram e acompanharam 100% do tempo). Inclusive choraram mais do que eu na hora em que Otto chegou. Se emocionaram real! Minha mãe ficou em casa com Mariê. E o Tiago (Projota) acompanhou o período expulsivo", respondeu.

Tamy contou que Otto nasceu com 50 centímetros, pesando 3,170 kg, e que começou a sentir as contrações por volta das 19h do domingo, 02. "O Otto chegou às 06h. Então podemos dizer aí que foram umas 9h de duração todo o processo".