Tamy Contro encanta ao mostrar ensaio newborn do filho, Otto: “Príncipe”

Tamy Contro compartilha cliques fofíssimos do filho recém-nascido, fruto do antigo relacionamento com Projota

A influenciadora digital Tamy Contro encantou os seguidores ao compartilhar registros do primeiro ensaio fotográfico do filho, o pequeno Otto, que tem apenas um mês de vida. O recém-nascido é fruto do antigo relacionamento com o cantor e ex-BBB Projota (37), que teve um ponto final em março desse ano, antes da chegada do menino.

Nos cliques, o bebê explode o fofurômetro ao surgir dormindo em várias poses encantadoras com uma touquinha bem pequeno. No álbum, Tamy também compartilhou fotos de alguns detalhes de Otto, como a mini mãozinha e os olhinhos do menino: "Primeiro ensaio do meu príncipe Otto e seus detalhes que me encantam diariamente”, a mamãe coruja se derreteu na legenda da publicação.

A influenciadora digital ainda evidenciou que a fotógrafa responsável pelos cliques, Roberta Reis, também fez o ensaio newborn da primogênita do casal, Marieva, que tem apenas três aninhos: “Obrigada por mais esse ensaio, você é incrível”, Tamy agradeceu a profissional na legenda dos registros.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Tamy elogiaram a beleza do pequeno e ainda apontaram semelhanças: “Ele é a cara da Mariê!”, comparou uma admiradora. “Príncipe mais lindo”, elogiou outra. “Marievo lindo, a cara da irmã”, brincou uma terceira. “A cara da mamãe. Lindo!!!!”, opinou mais uma. “Que fofura”, se derreteu outra seguidora. "Xerox da marieva", opinou outro.

Tamy Contro comemora primeiro mês do filho:

O pequeno Otto completou seu primeiro mês de vida nesta quarta-feira, 3, e para comemorar a data especial, a mamãe coruja, Tamy Contro dividiu um clique inédito ao lado do recém-nascido, fruto de seu antigo relacionamento com o rapper e ex-BBB Projota: "Um mês do meu reizinho", se derreteu a mamãe coruja na legenda da postagem em que aparece coladinha ao bebê.