Com clique inédito, Tamy Contro comemora primeiro mês do filho: "Meu reizinho"

Tamy Contro, ex-mulher do cantor Projota, postou um clique inédito com o filho e comemorou seu primeiro mesversário

Tamy Contro usou as redes sociais para comemorar o mesversário do filho caçula, Otto, fruto de seu relacionamento com o rapper e ex-BBB Projota (37), de quem está separada desde março.

O menino completou seu primeiro mês de vida nesta quarta-feira, 3, e para comemorar a data especial, a mamãe coruja dividiu um clique inédito ao lado do bebê.

No clique publicado no Stories do Instagram, Tamy aparece com Otto deitado em seu colo, enquanto dorme, e se derreteu pelo pequeno. "Um mês do meu reizinho", se derreteu a mamãe coruja na legenda da postagem.

Confira a foto do filho de Tamy Contro:

Tamy com o filho, Otto - Reprodução/Instagram

+ Tamy Contro, ex-mulher de Projota, faz relato sobre o parto de seu segundo filho

Declaração para os filhos

Recentemente, Tamy explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar alguns cliques dos filhos. No Instagram, a influenciadora digital mostrou a primogênita, Marieva (3), e o caçula, Otto, dormindo, e revelou que a menina pediu para a mamãe contar a história da sua vida.

"Antes de dormir Marieva pediu pra que eu contasse a história dela, dei muitas pausas pra respirar durante o percurso, é impossível falar sobre ela e não me emocionar, a história dela se conecta diretamente com a minha e desde a sua chegada minha vida se transformou completamente", começou.

"Ao longo da sua história, chegou o Otto, que agora também faz parte da história dela, assim como da minha, e as pausas pra conter a emoção aumentaram mais. Depois dela dormir fiquei olhando pra nós, meu ninho estava ali cheio de bagunça, cheio de amor, de planos pro futuro, de dedicação e máxima entrega. Meu ninho estava completinho, com os dois seres que revolucionaram meu ser, as duas crianças que eu dei a vida e que devolveram sentido pra minha [...]", acrescentou ela em outro trecho.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!