Tamy Contro, ex-mulher de Projota, faz relato sobre o parto de seu segundo filho

Otto, o segundo filho de Tamy Contro e o cantor Projota, nasceu nesta segunda-feira, 3

Na tarde desta terça-feira, 4, Tamy Contro usou as redes sociais para dar detalhes sobre o parto de seu segundo filho, Otto. O menino, fruto de seu relacionamento com o cantor Projota (36), veio ao mundo nesta última segunda-feira, 3.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital gravou alguns vídeos falando sobre o nascimento do herdeiro. Ela explicou que na noite do domingo, 2, começou a sentir as contrações, e decidiu ficar embaixo do chuveiro para ajudar a aliviar as fortes dores.

+ Ex-mulher de Projota, Tamy Contro exibe primeiras fotos com o filho recém-nascido

"Eu comecei a ter contração em casa, umas sete horas da noite. Quando deu nove horas, eu não estava aguentado a contração, estava passando mal... Quando deu meia-noite eu cheguei no hospital... A intensidade foi se mantendo, mas assim que cheguei no hospital, pedi por um chuveiro (...). Três e meia da manhã a bolsa rompeu, eu fiquei na banheira, e as contrações aumentaram. Pedi por uma analgesia, não estou aguentando, estava no meu limite", relatou.

Em seguida, a ex-mulher de Projota revelou que ainda passou duas horas na banheira após sua bolsa romper. "[...] Eu já estava totalmente dilatada, apesar de ele [bebê] não ter descido. Tirei um cochilo de uma meia hora mais ou menos, e umas 5:50 elas me acordaram: 'Bora botar o Otto no mundo?'. Quando ela fez o toque, ele já tinha descido, ela já estava sentindo ele lá embaixo, até o cabelo. Esperei as contrações, fiz força e, na terceira contração, Otto estava no meu colo. Foi maravilhoso. Foi um parto que me renovou, que me transformou real, lavou a minha alma", finalizou a influencer, que também é mãe de Marieva, que tem três anos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!