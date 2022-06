Poliana Rocha posta fotos antigas de Zé Felipe e web se choca por semelhança com Maria Alice

Mulher de Leonardo, Poliana Rocha publica imagens do filho, Zé Felipe, ainda bebê, e impressiona pela semelhança com Maria Alice

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 11h36

A jornalista Poliana Rocha (45) deixou os fãs babando ao compartilhar cliques de quando o filho, Zé Felipe (24), era bebê!

Aproveitando o dia de TBT, na última quinta-feira, 09, a loira recordou uma sequência de fotos do herdeiro com o cantor Leonardo (58).

O que chamou atenção dos internautas foi a semelhança de Zé com a primogênita Maria Alice, de um aninho, fruto do casamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca (23), que está à espera da segunda herdeira.

Na imagem publicada nos Stories do Instagram, o sertanejo aparece no colo da mãe, dentro de uma banheira. "Todo dia tínhamos banho de banheira", disse Poliana na publicação.

"Ela é uma mistura dos dois! Parece muito Virgínia bebe também", "Igual", "Ela é parecida com ele adulto, quem dirá ele criança", "O nariz igual", "Às vezes eu acho que parece a Virgínia, às vezes eu acho que parece o Zé, às vezes eu acho que não parece nenhum dos dois. Ela é linda demaaais", compararam os seguidores na web.

Virginia Fonseca abre álbum de fotos do aniversário da filha com Zé Felipe

A pequena Maria Alice completou um aninho de vida no último dia 30 de maio e ganhou uma festa dos papais corujas! Recentemente, Virginia Fonseca postou registros do primeiro aniversário da herdeira, em que aparece ao lado do marido, Zé Felipe, e de Mali, que esbanjou fofura com vestidinho lilás com bordados de frutinhas e laço na cabeça. "Segundona com muita saudade desse dia", declarou a mamãe.

Confira a semelhança de Zé Felipe com a herdeira Maria Alice:

