Virginia Fonseca encanta ao postar novas fotos do aniversário de Maria Alice: ''Saudade desse dia''

Influenciadora digital Virginia Fonseca publica mais registros da festa da filha Maria Alice ao lado da pequena e do marido, Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 11h58

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) iniciou a semana recordando um momento especial que viveu com a família!

Nesta segunda-feira, 06, a empresária compartilhou uma sequência de registros do primeiro aniversário da filha, Maria Alice, que completou um aninho no último dia 30.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a loira aparece ao lado do marido, Zé Felipe (24) e da bebê. Grávida da segunda herdeira, que se chamará Maria Flor, Virginia e o filho de Leonardo (58) surgiram sorridentes nos registros da comemoração com Mali, que esbanjou fofura com vestidinho lilás com bordados de frutinhas e laço na cabeça.

"Segundona com muita saudade desse dia", declarou Virginia na legenda da publicação.

Nos comentários, o trio recebeu uma chuva de elogios dos seguidores. "Que lindos", "Perfeitos", "Meus amores", "Família linda, Deus abençoe sempre vocês", "Coisa fofa".

Zé Felipe explode o fofurômetro ao mostrar Maria Alice tentando te imitar

Recentemente, Zé Felipe encheu seu feed de amor ao mostrar um momento de descontração com a filha, Maria Alice. Em vídeo, o papai coloca a língua para fora e fica mudando ela de lado. A pequena, então, tenta imitá-lo. A bebê ainda tenta acompanhar as caras e bocas do cantor e encantou os fãs na web.

Confira as fotos de Virginia Fonseca com Zé Felipe e Maria Alice: