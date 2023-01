Pedro Scooby surge com a filha caçula no colo na UTI neonatal

Esposa de Pedro Scooby exibe a primeira foto do marido com a filha no colo durante a internação da bebê na UTI

A modelo Cintia Dicker (36) encantou seus seguidores nesta quarta-feira, 4, ao mostrar a primeira foto do marido, Pedro Scooby (34), com a filha recém-nascida, Aurora, no colo. O papai coruja surgiu com a filha nos braços durante a internação da bebê na UTI Neonatal.

Aurora está internada desde o dia do seu nascimento por causa de suas cirurgias que precisou fazer em suas primeiras horas de vida. Por enquanto, os pais não revelaram qual foi a condição de saúde da menina que a levou a fazer as cirurgias.

Na imagem, Scooby apareceu fazendo carinho na cabeça da filha enquanto cuidava dela. Na legenda, Cintia disse: “Eu amo vocês!”.

Há poucos dias, Cintia Dicker agradeceu pelo carinho da família nesta fase de sua vida."O meu porto seguro bem aí! Na nossa casa ontem (porque infelizmente a UTI fecha à noite), com a nossa família, com as nossas escolhas, nossas dores (e DÓI MUITO), na esperança de que tudo vai dar certo e de alguma maneira achar forças porque nossa filha precisa da gente bem. Pedimos juntos a Deus para iniciar o ano com notícias boas e ele atendeu nosso pedido", começou escrevendo, e completou: "Vamos começar o ano com: RESPEITO! Ninguém sabe o que o outro está sentindo! Rezem, fiquem com Deus e amor no coração".

Pedro Scooby levou os filhos mais velhos na maternidade

Nesta terça-feira, 27, Pedro Scooby (34) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento muito especial que viveu com os filhos. O surfista levou Dom, de 10 anos, e os gêmeos, Bem (7) e Liz (7), para conhecerem a irmã caçula, Aurora, fruto de seu relacionamento com Cintia Dicker, que nasceu na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro.

No Stories de seu Instagram, Scooby encantou os internautas ao mostrar as crianças abraçando e beijando a barriguinha da modelo. Como já se esperava, os herdeiros do ator ficaram muito encantados com a chegada da nova irmãzinha e até brincaram no quarto da maternidade.