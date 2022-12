Pedro Scooby leva os filhos no hospital para conhecerem a nova integrante da família

Aurora, filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker nasceu na madrugada desta terça-feira, 27; O surfista mostrou nas redes sociais o momento do encontro dos irmãos com a caçula

Nesta terça-feira, 27, Pedro Scooby (34) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento muito especial que viveu com os filhos.

O surfista levou Dom, de 10 anos, e os gêmeos, Bem (7) e Liz (7), para conhecerem a irmã caçula, Aurora, fruto de seu relacionamento com Cintia Dicker, que nasceu na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro.

No Stories de seu Instagram, Scooby encantou os internautas ao mostrar as crianças abraçando e beijando a barriguinha da modelo.

Como já se esperava, os herdeiros do ator ficaram muito encantados com a chegada da nova irmãzinha e até brincaram no quarto da maternidade.

NASCE FILHA DE PEDRO SCOOBY E CINTIA DICKER

Na madrugada desta terça-feira, 27, Pedro Scooby anunciou em seu Instagram a chegada da herdeira, com algumas fotos do momento parto.

Ainda no centro cirúrgico, Cintia Dicker, apareceu visivelmente emocionada recebendo todo o carinho e apoio do maridão enquanto os médicos realizavam o parto de Aurora.

"Aurora já está entre nós! Obrigado por todas as mensagens de carinho e amor!", escreveram os papais na legenda da postagem.