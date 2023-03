Pedro Scooby encanta ao mostrar o rosto da filha caçula na web

Filha caçula de Pedro Scooby explode o fofurômetor das redes sociais do papai coruja em nova imagem

O surfista Pedro Scooby encantou seus seguidores ao mostrar uma nova imagem de sua filha caçula, Aurora, fruto do casamento com Cintia Dicker. O papai coruja aproveitou um momento tranquilo com a herdeira para registrar nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, o atleta apareceu fazendo carinho na cabeça da filha enquanto ela aparecia encantada e olhando para cima. Nas imagens, ele exibiu o rosto da herdeira. “Que amor”, disse ele.

Aurora nasceu em dezembro de 2022 e passou por uma cirurgia logo após o nascimento. Ela nasceu com gastrosquise, que é quando a criança nasce com o intestino para fora do corpo e precisa ser operada para o fechamento do abdômen.

Em conversa no Fantástico, Cintia Dicker relembrou o diagnóstico da filha ainda durante a gestação. “Acabou o mundo. Eu saí do consultório aos prantos”, contou. E ele completou: “Eu acho que essa história é a maior onda da minha vida, e a mais difícil. Dentro do possível, a gente tentou levar isso na maior leveza, não transformar em uma energia ruim”.

Poucos dias depois, ela foi amamentada pela primeira vez pela mamãe. "Na hora que ela foi para o peito, parecia que já tinha mamado a vida inteira. Ela pegou direitinho”, contou ela. E Scooby afirmou: “Dentro de tudo o que aconteceu, a preocupação, ela tirou nota 10 em tudo. Ela foi guerreira”.