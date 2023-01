Cintia Dicker desabafa sobre diagnóstico da filha: ’Saí aos prantos’

Pedro Scooby e Cintia Dicker contam mais detalhes sobre a cirurgia da filha, Aurora, logo após o nascimento: ‘Ela foi uma guerreira’

Na noite deste domingo, 29, o programa Fantástico, da Globo, exibiu uma entrevista com o surfista Pedro Scooby e a modelo Cintia Dicker sobre a cirurgia da filha deles, Aurora, que passou pela operação logo após o nascimento . A menina foi diagnosticado com gastrosquise, que é quando a criança nasce com o intestino para fora do corpo e precisa ser operada para o fechamento do abdômen.

Ao relembrar o diagnóstico, a top model contou a sua reação. “ Acabou o mundo. Eu saí do consultório aos prantos ”, contou. E ele completou: “Eu acho que essa história é a maior onda da minha vida, e a mais difícil. Dentro do possível, a gente tentou levar isso na maior leveza, não transformar em uma energia ruim”.

Scooby ainda relembrou o seu pedido de ano novo no réveillon ao ir para casa enquanto a filha estava na UTI. “No dia 31, à meia-noite, a única coisa que eu pedia era: ‘senhor, que ela faça cocô’”, disse ele, já a bebê precisava fazer suas necessidades fisiológicas naturalmente para os médicos poderem ver se o intestino dela estava funcionando direito. Aurora conseguiu evoluir bem, mas um catéter teve problema e ela precisou realizar um procedimento, que também foi um sucesso.

Poucos dias depois, ela foi amamentada pela primeira vez pela mamãe. “Na hora que ela foi para o peito, parecia que já tinha mamado a vida inteira. Ela pegou direitinho”, contou ela. E Scooby afirmou: “ Dentro de tudo o que aconteceu, a preocupação, ela tirou nota 10 em tudo. Ela foi guerreira ”.

Por fim, Cintia contou sobre o apoio de Pedro ao seu lado. “Ele ficou comigo o tempo inteiro, a gente dormia de mão dada. Ele segurava a barra, não chorava, e eu chorava. Até o momento em que ele desabou, e eu precisei ser forte”, contou.

Aurora recebeu alta hospitalar no dia 10 de janeiro e está na casa da família no Rio de Janeiro.