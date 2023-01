Pedro Scooby diz que a filha passou por novo procedimento no hospital

Internada na UTI neonatal, filha caçula de Pedro Scooby faz novo procedimento médico após o pai aparecer com os olhos cheios de lágrimas

O surfista Pedro Scooby atualizou os fãs sobre a internaçãodafilha caçula, Aurora, fruto do casamento com Cintia Dicker. A bebê está internada na UTI neonatal desde o seu nascimento e já passou por duas cirurgias. Agora, a menina realizou um novo procedimento médico.

Nos stories do Instagram, o atleta contou para os fãs a atualização sobre o estado de saúde da bebê. “Muito obrigada por todas as orações. Aurora passou por um procedimento hoje, mas agora está bem. Se Deus quiser, em breve vamos para casa”, disse ele.

Mais cedo, Scooby apareceu nos stories do Instagram muito emocionado e com os olhos cheios de lágrimas ao falar que a filha estava enfrentando um momento difícil. “Eu to saindo aqui do hospital para resolver uma coisa. Hoje está sendo um dia difícil para a Aurora", começou o ex-BBB.

Ele ainda contou que está recebendo ajuda espiritual e rezando muito. "A moça daqui da porta falou ‘vou te dar esse tercinho benzido para dar sorte para ela’. E é isso, muita oração, Deus está no comando e vai dar tudo certo!” , contou com os olhos cheios de lágrimas.

Cintia Dicker mostra Pedro Scooby com a filha

Nos stories do Instagram, a modelo Cintia Dicker registrou um momento de carinho de Pedro Scooby com a filha. Ele conseguiu pegar a bebê no colo durante a internação e foi fotografado enquanto fazia carinho na cabeça dela. Na legenda, Cintia disse: “Eu amo vocês!”.