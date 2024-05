Zé Vaqueiro atualiza quadro de saúde do filho, internado na UTI: 'Lutando'

Filho caçula de Zé Vaqueiro, Arthur precisou retornar à UTI apenas um dia após receber alta hospitalar; bebê teve parada cardíaca em casa

O cantor Zé Vaqueiro usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 22, para conversar um pouco com os seguidores. Em seu Instagram oficial, o artista abriu uma caixinha de perguntas e aproveitou para atualizar os fãs a respeito do quadro de saúde do filho caçula, Arthur, de 9 meses.

O pequeno, que estava em casa, precisou retornar para a UTI apenas um dia depois de receber alta hospitalar. Ao ser questionado sobre o bebê, Zé Vaqueiro explicou que ele está estável e agradeceu todo apoio que a família tem recebido durante este momento delicado.

"Arthur está estável. Colheu vários exames e continua lutando com muita força. Obrigado por todas as mensagens e orações, do fundo do meu coração. Obrigado", escreveu o cantor. Arthur nasceu com a síndrome de Patau, uma malformação congênita, e estava internado desde o dia em que chegou ao mundo, em julho do ano passado.

Pela primeira vez, o caçula de Zé Vaqueiro e Ingra Soares recebeu alta e foi levado para casa da família na última quinta-feira, 16. No entanto, no dia seguinte, o bebê teve uma parada cardíaca e voltou à unidade de saúde.

A esposa do músico compartilhou em suas redes sociais o momento em que o herdeiro sofreu a parada. Nas imagens, Ingra e a médica apareceram cuidando atentamente do bebê após os primeiros socorros, enquanto esperavam a chegada da ambulância.

Zé Vaqueiro atualiza quadro de saúde do filho - Foto: Reprodução / Instagram

Desabafo de Zé Vaqueiro

O cantor Zé Vaqueiro desabafou nas redes sociais após seu filho caçula, Arthur, de 9 meses, voltar a ser internado na UTI apenas um dia depois de receber alta hospitalar. O menino passou apenas 24 horas na casa da família e já precisou ser internado novamente.

O menino sofreu uma parada cardíaca e teve que ser internado para ficar em observação. Então, o coruja mostrou uma foto do leito do filho e falou sobre a situação.

"A Deus peço muita paciência, força e sabedoria. Não é fácil tudo isso que estamos passando. Não é mesmo! Mas eu creio que Deus está no controle. Sei que tem muita gente orando, e, assim como nós, ficou feliz com a notícia da alta dele ontem. Se passaram exatas 24 horas e o Arthur hoje teve uma parada cardíaca, precisamos vir urgente para o hospital. Novamente ele está na UTI, mas não vou perder minha fé e vou continuar aqui na luta. Sei que eu e Ingra estamos fazendo de tudo por ele e por nossa família. E Deus é quem está no controle de nossas vidas", disse ele.